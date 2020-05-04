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"أمانة مكة" تتلف 20 ألف لتر من الخمور في استراحة بمنطقة نعمان

التعاون مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف

أتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (20.000) لتر من الخمور وُجدت في استراحة في منطقة نعمان بمكة المكرّمة؛ اتخذتها عمالة وافدة مقراً لتصنيع الخمور وترويجها.

وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي؛ ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني؛ وتبيّن وجود كميات كبيرة من الخمر، تقدر بـ 20.000 لتر جاهزة للترويج.

وجرى إتلافها من قِبل المختصين في بلدية العزيزية، وتم تسليم الموقع إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة" تتلف 20 ألف لتر من الخمور في استراحة بمنطقة نعمان
سبق

أتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (20.000) لتر من الخمور وُجدت في استراحة في منطقة نعمان بمكة المكرّمة؛ اتخذتها عمالة وافدة مقراً لتصنيع الخمور وترويجها.

وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي؛ ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني؛ وتبيّن وجود كميات كبيرة من الخمر، تقدر بـ 20.000 لتر جاهزة للترويج.

وجرى إتلافها من قِبل المختصين في بلدية العزيزية، وتم تسليم الموقع إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:47 AM

"أمانة مكة" تتلف 20 ألف لتر من الخمور في استراحة بمنطقة نعمان

التعاون مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,574

أتلفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (20.000) لتر من الخمور وُجدت في استراحة في منطقة نعمان بمكة المكرّمة؛ اتخذتها عمالة وافدة مقراً لتصنيع الخمور وترويجها.

وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي؛ ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني؛ وتبيّن وجود كميات كبيرة من الخمر، تقدر بـ 20.000 لتر جاهزة للترويج.

وجرى إتلافها من قِبل المختصين في بلدية العزيزية، وتم تسليم الموقع إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.

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