النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
النيابة العامة تؤكد أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام

726 دليلًا وقرينة قوية من النيابة العامة ترسل ١٨ فاسدًا إلى السجن ٥٥ عامًا

روسيا: دعم أمريكا لبناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض عملية السلام

حذرت من زيادة هذا القرار للتوتر في المنطقة

شدد وزارة الخارجية الروسية اليوم (الثلاثاء)، على أن القرار الأمريكي بدعم حق الاحتلال الإسرائيلي في بناء مستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة يقوض الأساس القانوني للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان نقلته "رويترز"، وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.

وأعادت التأكيد على أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس تخلي واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ أربعة عقود وتفيد بأن هذه المستوطنات لا تتسق مع القانون الدولي.

روسيا بناء المستوطنات الإسرائيلية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
روسيا: دعم أمريكا لبناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض عملية السلام
سبق

شدد وزارة الخارجية الروسية اليوم (الثلاثاء)، على أن القرار الأمريكي بدعم حق الاحتلال الإسرائيلي في بناء مستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة يقوض الأساس القانوني للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان نقلته "رويترز"، وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.

وأعادت التأكيد على أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس تخلي واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ أربعة عقود وتفيد بأن هذه المستوطنات لا تتسق مع القانون الدولي.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
03:48 PM

روسيا: دعم أمريكا لبناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض عملية السلام

حذرت من زيادة هذا القرار للتوتر في المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
570

شدد وزارة الخارجية الروسية اليوم (الثلاثاء)، على أن القرار الأمريكي بدعم حق الاحتلال الإسرائيلي في بناء مستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة يقوض الأساس القانوني للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان نقلته "رويترز"، وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.

وأعادت التأكيد على أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس تخلي واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ أربعة عقود وتفيد بأن هذه المستوطنات لا تتسق مع القانون الدولي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,683
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,442
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,821
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,124

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة