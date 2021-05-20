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النصر يقلب الطاولة أمام الرائد و"حمدالله" يتوج حضوره بثنائية

في ختام الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

كسب النصر مواجهته أمام نظيره الرائد 3/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، في ختام مباريات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم الرائد بهدف أرنود رجوم من خلال رأسية على يمين حارس النصر وليد عبد الله عند الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 59 عدل فراس البريكان النتيجة لفريقه النصر، قبل أن يعزز هداف الفريق عبد الرزاق حمدالله النتيجة عند الدقيقة 75 من خلال كرة أرضية زاحفة على يسار حارس الرائد "دوخه".

ويتوج "حمدالله" حضوره بالهدف الثالث للنصر عند الدقيقة 88.

بتلك النتيجة بقي النصر في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، وبقي الرائد على نقاطه الـ35 في المركز العاشر.

النصر الرائد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يقلب الطاولة أمام الرائد و"حمدالله" يتوج حضوره بثنائية
سبق

كسب النصر مواجهته أمام نظيره الرائد 3/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، في ختام مباريات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم الرائد بهدف أرنود رجوم من خلال رأسية على يمين حارس النصر وليد عبد الله عند الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 59 عدل فراس البريكان النتيجة لفريقه النصر، قبل أن يعزز هداف الفريق عبد الرزاق حمدالله النتيجة عند الدقيقة 75 من خلال كرة أرضية زاحفة على يسار حارس الرائد "دوخه".

ويتوج "حمدالله" حضوره بالهدف الثالث للنصر عند الدقيقة 88.

بتلك النتيجة بقي النصر في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، وبقي الرائد على نقاطه الـ35 في المركز العاشر.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
11:07 PM
اخر تعديل
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
09:38 PM

النصر يقلب الطاولة أمام الرائد و"حمدالله" يتوج حضوره بثنائية

في ختام الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
22
7,268

كسب النصر مواجهته أمام نظيره الرائد 3/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، في ختام مباريات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم الرائد بهدف أرنود رجوم من خلال رأسية على يمين حارس النصر وليد عبد الله عند الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 59 عدل فراس البريكان النتيجة لفريقه النصر، قبل أن يعزز هداف الفريق عبد الرزاق حمدالله النتيجة عند الدقيقة 75 من خلال كرة أرضية زاحفة على يسار حارس الرائد "دوخه".

ويتوج "حمدالله" حضوره بالهدف الثالث للنصر عند الدقيقة 88.

بتلك النتيجة بقي النصر في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، وبقي الرائد على نقاطه الـ35 في المركز العاشر.

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