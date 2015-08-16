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عمّ الزميل أحمد العبد الله في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى كبير عائلة "الوني" بخيت محمد الزهراني، عم الزميل أحمد العبدالله مساء اليوم بعد معاناة مع المرض في مدينة جدة.

وتقرر الصلاة على الفقيد غداً السبت بعد صلاة العصر بجامع ابن القيم بحي الروابي بجدة والدفن في مقبرة القرينية جنوب جدة.

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عمّ الزميل أحمد العبد الله في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى كبير عائلة "الوني" بخيت محمد الزهراني، عم الزميل أحمد العبدالله مساء اليوم بعد معاناة مع المرض في مدينة جدة.

وتقرر الصلاة على الفقيد غداً السبت بعد صلاة العصر بجامع ابن القيم بحي الروابي بجدة والدفن في مقبرة القرينية جنوب جدة.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
09:51 PM

عمّ الزميل أحمد العبد الله في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انتقل إلى رحمة الله تعالى كبير عائلة "الوني" بخيت محمد الزهراني، عم الزميل أحمد العبدالله مساء اليوم بعد معاناة مع المرض في مدينة جدة.

وتقرر الصلاة على الفقيد غداً السبت بعد صلاة العصر بجامع ابن القيم بحي الروابي بجدة والدفن في مقبرة القرينية جنوب جدة.

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