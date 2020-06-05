صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بأن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+.
وقال الأمير "عبدالعزيز" إن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت.
وزير الطاقة: الأوضاع الآن مناسبة لإنجاح اجتماعي أوبك وأوبك+
أكد أن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت
صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بأن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+.
وقال الأمير "عبدالعزيز" إن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت.
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وزير الطاقة: الأوضاع الآن مناسبة لإنجاح اجتماعي أوبك وأوبك+وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-05
صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بأن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+.
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:41 PM
وزير الطاقة: الأوضاع الآن مناسبة لإنجاح اجتماعي أوبك وأوبك+
أكد أن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت
صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بأن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+.
وقال الأمير "عبدالعزيز" إن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت.
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