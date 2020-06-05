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وزير الطاقة: الأوضاع الآن مناسبة لإنجاح اجتماعي أوبك وأوبك+

أكد أن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت

صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بأن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+.

وقال الأمير "عبدالعزيز" إن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت.

الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزارة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة: الأوضاع الآن مناسبة لإنجاح اجتماعي أوبك وأوبك+
سبق

صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بأن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+.

وقال الأمير "عبدالعزيز" إن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:41 PM

وزير الطاقة: الأوضاع الآن مناسبة لإنجاح اجتماعي أوبك وأوبك+

أكد أن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,281

صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بأن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+.

وقال الأمير "عبدالعزيز" إن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت.

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