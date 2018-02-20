شركة يابانية تطرح سيارة بتسارع صاروخي مذهل

من السكون حتى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثانيتين

على الرغم من أن السيارات الكهربائية ترتبط في أذهان البعض بكونها ضعيفة الأداء؛ فإن سيارة Aspark Owl اليابانية ستغير هذه الصورة بتسارعها الصاروخي المذهل.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن "ديلي ميل" أن Aspark Owl، تُعَد أول سيارة كهربائية قانونية للقيادة على الطرقات في العالم، وسجّلت تسارعاً من السكون وصولاً لـ60 ميلاً في الساعة في زمن لم يتجاوز الـ1.921 ثانية فقط.

وزُوّدت السيارة بمحرك تبلغ قوته 430 حصاناً، وهي ذات نظام رباعي الدفع، لا يتجاوز وزنها الـ860 كيلوغراماً، وتأتي بعزم دوران يبلغ 563 رطلاً/قدم.

ونقلت "ديلي ميل" عن المسؤولين في الشركة اليابانية؛ أنهم يخططون لإنتاج 50 سيارة فقط من Aspark Owl؛ إذ سيصل سعر الواحدة منها إلى 3 ملايين جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل 4 ملايين و203 آلاف دولار أمريكي تقريباً.

وكانت الشركة المصنّعة لـAspark Owl قد نشرت فيديو خاصاً بتسارع السيارة الكبير على إحدى حلبات السباقات، دون أن تُظهر مؤشر السرعة، وقد بدت السيارة مزودة بعجلات خاصة بالسباقات؛ الأمر الذي ساهم في زيادة تسارعها.