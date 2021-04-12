"المسعد": تخصيص طرق للمعتمرين في مراكز الضبط لتقليل الانتظار

تكثيف الدوريات وتحويل مسارات الشاحنات خلال أوقات الذروة

كشف مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن الطرق اللواء عبدالعزيز زيد المسعد، أن هناك مسارات وطرقاً مخصصةً للمعتمرين في مراكز الضبط الأمني؛ لتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي وتقليل مدة الانتظار.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمركز العمليات الموحدة 911، إن "هدف الخطة الأساسي هو تحقيق عمرة آمنة ومنع من لا يحمل تصريح من الوصول إلى حدود العاصمة المقدسة، وتقديم الخدمات الإنسانية لمرتادي الطرق، وتم تكثيف الدوريات على الطرق ومنع دخول الشاحنات في أوقات الذروة وتحويل المسارات".

وتابع: "هناك خطة لمساندة للقطاعات الأخرى إذا دعت الحاجة، ورفع السلامة المرورية على الطرق من خلال تكثيف نقاط تهدئة على نقاط الدخول إلى العاصمة المقدسة".