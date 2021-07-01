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اتهام شركة "أميسيس" الفرنسية بالتواطؤ مع نظام "القذافي" في أعمال تعذيب

وفرت معدات تجسس للزعيم الليبي

ذكرت مصادر مطلعة اليوم (الخميس) أن تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب وُجهت إلى شركة "أميسيس" الفرنسية، على خلفية الاشتباه في توفيرها معدات تجسس إلكتروني لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأفادت بأن لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو (حزيران) الماضي، وكان تحقيق قضائي قد فتح في 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين العامين 2007 و2011.

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اتهام شركة "أميسيس" الفرنسية بالتواطؤ مع نظام "القذافي" في أعمال تعذيب
سبق

ذكرت مصادر مطلعة اليوم (الخميس) أن تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب وُجهت إلى شركة "أميسيس" الفرنسية، على خلفية الاشتباه في توفيرها معدات تجسس إلكتروني لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأفادت بأن لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو (حزيران) الماضي، وكان تحقيق قضائي قد فتح في 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين العامين 2007 و2011.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
08:51 PM

اتهام شركة "أميسيس" الفرنسية بالتواطؤ مع نظام "القذافي" في أعمال تعذيب

وفرت معدات تجسس للزعيم الليبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مصادر مطلعة اليوم (الخميس) أن تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب وُجهت إلى شركة "أميسيس" الفرنسية، على خلفية الاشتباه في توفيرها معدات تجسس إلكتروني لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأفادت بأن لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو (حزيران) الماضي، وكان تحقيق قضائي قد فتح في 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين العامين 2007 و2011.

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