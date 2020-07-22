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حج 1441.. الهلال الأحمر السعودي يخصص 27 مركزاً إسعافياً

"الهيئة" قررت توفير 253 متخصصاً و112 سيارة إسعاف

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال موسم الحج لعام 1441هـ، من خلال خطة تشغيلية تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتماشياً مع التعليمات والإجراءات التي اتخدتها المملكة لتأدية مناسك حج هذا العام وسط ظرف استثنائي.

وخصصت الهيئة أكثر من 27 مركزاً إسعافياً و253 أخصائي وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

كما خصصت الهيئة في نطاق العاصمة المقدسة 20 مركزاً إسعافياِ لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحجاج من خلال 188 من القوى البشرية العاملة في جميع التخصصات الإسعافية، وأكثر من 100 سيارة إسعاف حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.

وفي نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، خصصت الهيئة 3 مراكز إسعافية و21 أخصائياً وفنيًا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف، كما خصصت 4 مراكز إسعافية أخرى في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ 44 أخصائي وفني إسعاف يباشرون الحالات من خلال الفرق الراجلة ونقلها عبر 3 عربات قولف لنقلها وتقديم الرعاية الطبية لها.

وتأتي استعدادات الهلال الأحمر السعودي في ظل اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة ولمن هم دون "65" من العمر ولا يعانون من أمراض مزمنة، وذلك نظراً للمخاوف المرتبطة بتواصل انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

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حج 1441.. الهلال الأحمر السعودي يخصص 27 مركزاً إسعافياً
سبق

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال موسم الحج لعام 1441هـ، من خلال خطة تشغيلية تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتماشياً مع التعليمات والإجراءات التي اتخدتها المملكة لتأدية مناسك حج هذا العام وسط ظرف استثنائي.

وخصصت الهيئة أكثر من 27 مركزاً إسعافياً و253 أخصائي وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

كما خصصت الهيئة في نطاق العاصمة المقدسة 20 مركزاً إسعافياِ لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحجاج من خلال 188 من القوى البشرية العاملة في جميع التخصصات الإسعافية، وأكثر من 100 سيارة إسعاف حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.

وفي نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، خصصت الهيئة 3 مراكز إسعافية و21 أخصائياً وفنيًا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف، كما خصصت 4 مراكز إسعافية أخرى في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ 44 أخصائي وفني إسعاف يباشرون الحالات من خلال الفرق الراجلة ونقلها عبر 3 عربات قولف لنقلها وتقديم الرعاية الطبية لها.

وتأتي استعدادات الهلال الأحمر السعودي في ظل اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة ولمن هم دون "65" من العمر ولا يعانون من أمراض مزمنة، وذلك نظراً للمخاوف المرتبطة بتواصل انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:05 PM

حج 1441.. الهلال الأحمر السعودي يخصص 27 مركزاً إسعافياً

"الهيئة" قررت توفير 253 متخصصاً و112 سيارة إسعاف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال موسم الحج لعام 1441هـ، من خلال خطة تشغيلية تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتماشياً مع التعليمات والإجراءات التي اتخدتها المملكة لتأدية مناسك حج هذا العام وسط ظرف استثنائي.

وخصصت الهيئة أكثر من 27 مركزاً إسعافياً و253 أخصائي وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

كما خصصت الهيئة في نطاق العاصمة المقدسة 20 مركزاً إسعافياِ لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحجاج من خلال 188 من القوى البشرية العاملة في جميع التخصصات الإسعافية، وأكثر من 100 سيارة إسعاف حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.

وفي نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، خصصت الهيئة 3 مراكز إسعافية و21 أخصائياً وفنيًا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف، كما خصصت 4 مراكز إسعافية أخرى في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ 44 أخصائي وفني إسعاف يباشرون الحالات من خلال الفرق الراجلة ونقلها عبر 3 عربات قولف لنقلها وتقديم الرعاية الطبية لها.

وتأتي استعدادات الهلال الأحمر السعودي في ظل اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة ولمن هم دون "65" من العمر ولا يعانون من أمراض مزمنة، وذلك نظراً للمخاوف المرتبطة بتواصل انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

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