"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير
تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-16
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
01:19 PM
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير
تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.