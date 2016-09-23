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أمير الباحة في يوم الوطن: نعيش عامًا استثنائيًا تخطينا فيه كل التحديات

رفع التهنئة للقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

أكد أمير منطقة الباحة أن بلادنا شهدت ولله الحمد تحولات كبرى في شتى المجالات بخطى مُتزنة، وذلك نتيجة ثمرة التخطيط والبناء.

وقال أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز في ذكرى اليوم الوطني 91: "تطلُ علينا في هذا اليوم مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً وهو اليوم الوطني المجيد الواحد والتسعون لتوحيد المملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار"، حيث نستذكر فيه ملحمة بطولية من البذل والعطاء والتضحية، قادها جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود "طيب الله ثراه"، وفي وقت نعيش فيه عامًا استثنائيًا تخطينا فيه كل التحديات.

وبهذه المناسبة أرفع باسمي ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مقرونة بمشاعر الاعتزاز والفخر بما تحقق من منجزات لتواكب هذه المسيرة المباركة لهذا الوطن الشامخ بشموخ قادته العظماء وتطوره ونمائه.

وأضاف: "إننا في هذه اليوم العظيم الذي نستلهم فيه الملاحم البطولية نجسد معنى الحب والانتماء والمجد والازدهار والتأسيس الراسخ على المنهج القويم لكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم".

وختم أمير الباحة: "أسأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعيد علينا هذه المناسبة الغالية ونحن في صحة وأمن وأمان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة في يوم الوطن: نعيش عامًا استثنائيًا تخطينا فيه كل التحديات
سبق

أكد أمير منطقة الباحة أن بلادنا شهدت ولله الحمد تحولات كبرى في شتى المجالات بخطى مُتزنة، وذلك نتيجة ثمرة التخطيط والبناء.

وقال أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز في ذكرى اليوم الوطني 91: "تطلُ علينا في هذا اليوم مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً وهو اليوم الوطني المجيد الواحد والتسعون لتوحيد المملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار"، حيث نستذكر فيه ملحمة بطولية من البذل والعطاء والتضحية، قادها جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود "طيب الله ثراه"، وفي وقت نعيش فيه عامًا استثنائيًا تخطينا فيه كل التحديات.

وبهذه المناسبة أرفع باسمي ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مقرونة بمشاعر الاعتزاز والفخر بما تحقق من منجزات لتواكب هذه المسيرة المباركة لهذا الوطن الشامخ بشموخ قادته العظماء وتطوره ونمائه.

وأضاف: "إننا في هذه اليوم العظيم الذي نستلهم فيه الملاحم البطولية نجسد معنى الحب والانتماء والمجد والازدهار والتأسيس الراسخ على المنهج القويم لكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم".

وختم أمير الباحة: "أسأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعيد علينا هذه المناسبة الغالية ونحن في صحة وأمن وأمان".

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
05:58 PM

أمير الباحة في يوم الوطن: نعيش عامًا استثنائيًا تخطينا فيه كل التحديات

رفع التهنئة للقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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أكد أمير منطقة الباحة أن بلادنا شهدت ولله الحمد تحولات كبرى في شتى المجالات بخطى مُتزنة، وذلك نتيجة ثمرة التخطيط والبناء.

وقال أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز في ذكرى اليوم الوطني 91: "تطلُ علينا في هذا اليوم مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً وهو اليوم الوطني المجيد الواحد والتسعون لتوحيد المملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار"، حيث نستذكر فيه ملحمة بطولية من البذل والعطاء والتضحية، قادها جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود "طيب الله ثراه"، وفي وقت نعيش فيه عامًا استثنائيًا تخطينا فيه كل التحديات.

وبهذه المناسبة أرفع باسمي ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مقرونة بمشاعر الاعتزاز والفخر بما تحقق من منجزات لتواكب هذه المسيرة المباركة لهذا الوطن الشامخ بشموخ قادته العظماء وتطوره ونمائه.

وأضاف: "إننا في هذه اليوم العظيم الذي نستلهم فيه الملاحم البطولية نجسد معنى الحب والانتماء والمجد والازدهار والتأسيس الراسخ على المنهج القويم لكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم".

وختم أمير الباحة: "أسأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعيد علينا هذه المناسبة الغالية ونحن في صحة وأمن وأمان".

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