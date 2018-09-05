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"مكافحة التبغ" بعسير تقوم بجولات تفتيشية على 17 محلاً تجارياً بمحايل

"صحة المنطقة" تحرر غرامات بأكثر من 155 ألف ريال على المخالفين

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بعسير مهامها لتغطية محافظات منطقة عسير بالجولات المكثفة وتطبيق نظام مكافحة التدخين، حيث شملت الجولات التفتيشية 17 محلاً تجارياً في محافطة محايل.

وقد أسفرت الجولة عن ضبط موقعين لبيع المعسلات وضبط كميات من مادتي "التنباك" و"الشمة الصفراء" ومعسلات مخالفة للنظام وسجائر إلكترونية وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ اللازم بشأن ذلك، بمشاركة الشرطة، والدوريات الأمنية، وبلدية المحافظة، وفرع وزارة التجارة، وفرع وزارة العمل.

وحررت صحة المنطقة المخالفات اللازمة على المخالفين لنظام مكافحة التدخين بمبلغ إجمالي قدره 155 ألف ريال.

كما رصدت عدة مخالفات، من أهمها تكرار بعض المحلات التجارية لمخالفات سبق أن تم تحذيرهم منها، وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم تكرارها، إلا أنهم عاودوا مخالفة نظام مكافحة التدخين ما دفع اللجنة لتغليظ العقوبات المطبقة بحقهم.

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"مكافحة التبغ" بعسير تقوم بجولات تفتيشية على 17 محلاً تجارياً بمحايل
سبق

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بعسير مهامها لتغطية محافظات منطقة عسير بالجولات المكثفة وتطبيق نظام مكافحة التدخين، حيث شملت الجولات التفتيشية 17 محلاً تجارياً في محافطة محايل.

وقد أسفرت الجولة عن ضبط موقعين لبيع المعسلات وضبط كميات من مادتي "التنباك" و"الشمة الصفراء" ومعسلات مخالفة للنظام وسجائر إلكترونية وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ اللازم بشأن ذلك، بمشاركة الشرطة، والدوريات الأمنية، وبلدية المحافظة، وفرع وزارة التجارة، وفرع وزارة العمل.

وحررت صحة المنطقة المخالفات اللازمة على المخالفين لنظام مكافحة التدخين بمبلغ إجمالي قدره 155 ألف ريال.

كما رصدت عدة مخالفات، من أهمها تكرار بعض المحلات التجارية لمخالفات سبق أن تم تحذيرهم منها، وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم تكرارها، إلا أنهم عاودوا مخالفة نظام مكافحة التدخين ما دفع اللجنة لتغليظ العقوبات المطبقة بحقهم.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:47 PM

"مكافحة التبغ" بعسير تقوم بجولات تفتيشية على 17 محلاً تجارياً بمحايل

"صحة المنطقة" تحرر غرامات بأكثر من 155 ألف ريال على المخالفين

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محمد طيران - عسير
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5,658

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بعسير مهامها لتغطية محافظات منطقة عسير بالجولات المكثفة وتطبيق نظام مكافحة التدخين، حيث شملت الجولات التفتيشية 17 محلاً تجارياً في محافطة محايل.

وقد أسفرت الجولة عن ضبط موقعين لبيع المعسلات وضبط كميات من مادتي "التنباك" و"الشمة الصفراء" ومعسلات مخالفة للنظام وسجائر إلكترونية وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ اللازم بشأن ذلك، بمشاركة الشرطة، والدوريات الأمنية، وبلدية المحافظة، وفرع وزارة التجارة، وفرع وزارة العمل.

وحررت صحة المنطقة المخالفات اللازمة على المخالفين لنظام مكافحة التدخين بمبلغ إجمالي قدره 155 ألف ريال.

كما رصدت عدة مخالفات، من أهمها تكرار بعض المحلات التجارية لمخالفات سبق أن تم تحذيرهم منها، وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم تكرارها، إلا أنهم عاودوا مخالفة نظام مكافحة التدخين ما دفع اللجنة لتغليظ العقوبات المطبقة بحقهم.

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