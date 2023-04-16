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بالفيديو.. ممرضة أمريكية تدخل في نوبة بكاء هستيري: أنا فقط أدخل الغرف وأرى الجثث!

قالت: تعبت من مهاتفة أهالي المصابين ونقل الأخبار السيئة إليهم!

دخلت ممرضة أمريكية بمستشفى بنيويورك في نوبة بكاء هستيرية، بينما تصف أهوال ما تراه يوميًّا في المستشفى من حالات كورونا.

ووصفت الممرضة -بحسب فيديو نشرته قناة RT الروسية- حجم الإرهاق الجسدي والضغط النفسي بالركض والمشي بين الغرف، حيث يموت أمامها المرضى، وقالت: "أنا فقط أدخل الغرف وأرى الجثث! لقد تعبت من مهاتفة أهالي المصابين ونقل الأخبار السيئة إليهم!".

وعبّرت عن حزنها وأسفها العميق لرحيل زملائها في مهنة التمريض بعد أن فقدوا حياتهم من أجل الاعتناء بالناس، ودعت في هذا الصدد إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن العاملين في مجال الرعاية الطبية محصنون من هذا المرض!

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 25 ألف شخص!

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بالفيديو.. ممرضة أمريكية تدخل في نوبة بكاء هستيري: أنا فقط أدخل الغرف وأرى الجثث!
سبق

دخلت ممرضة أمريكية بمستشفى بنيويورك في نوبة بكاء هستيرية، بينما تصف أهوال ما تراه يوميًّا في المستشفى من حالات كورونا.

ووصفت الممرضة -بحسب فيديو نشرته قناة RT الروسية- حجم الإرهاق الجسدي والضغط النفسي بالركض والمشي بين الغرف، حيث يموت أمامها المرضى، وقالت: "أنا فقط أدخل الغرف وأرى الجثث! لقد تعبت من مهاتفة أهالي المصابين ونقل الأخبار السيئة إليهم!".

وعبّرت عن حزنها وأسفها العميق لرحيل زملائها في مهنة التمريض بعد أن فقدوا حياتهم من أجل الاعتناء بالناس، ودعت في هذا الصدد إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن العاملين في مجال الرعاية الطبية محصنون من هذا المرض!

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 25 ألف شخص!

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:21 PM

بالفيديو.. ممرضة أمريكية تدخل في نوبة بكاء هستيري: أنا فقط أدخل الغرف وأرى الجثث!

قالت: تعبت من مهاتفة أهالي المصابين ونقل الأخبار السيئة إليهم!

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عبدالحكيم شار - الرياض
7
8,897

دخلت ممرضة أمريكية بمستشفى بنيويورك في نوبة بكاء هستيرية، بينما تصف أهوال ما تراه يوميًّا في المستشفى من حالات كورونا.

ووصفت الممرضة -بحسب فيديو نشرته قناة RT الروسية- حجم الإرهاق الجسدي والضغط النفسي بالركض والمشي بين الغرف، حيث يموت أمامها المرضى، وقالت: "أنا فقط أدخل الغرف وأرى الجثث! لقد تعبت من مهاتفة أهالي المصابين ونقل الأخبار السيئة إليهم!".

وعبّرت عن حزنها وأسفها العميق لرحيل زملائها في مهنة التمريض بعد أن فقدوا حياتهم من أجل الاعتناء بالناس، ودعت في هذا الصدد إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن العاملين في مجال الرعاية الطبية محصنون من هذا المرض!

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 25 ألف شخص!

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