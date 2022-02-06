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"تعليم عسير" يحصد المركز الخامس على مستوى المملكة فى أولمبياد إبداع 2022

حققه "نايف القحطاني" من ثانوية أبها و"ندى الهاجرى" بالثانوية الثالثة

حقق الطالب نايف علي القحطاني من ثانوية أبها الأهلية، والطالبة ندى عبد الرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة بأبها بتعليم عسير، المركز الخامس من الجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022" الذي أقيم في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة في المدة من الثالث إلى الخامس من شهر فبراير الحالي، برعاية من سمو نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، فيما قدم مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري التهنئة للفائزين، وثمن جهود فرق العمل وشركاء النجاح من مؤسسة موهبة وجامعة الملك خالد.

يشار إلى أن الطالبة ندى الهاجري قد حصلت على جائزتين خاصتين مقدمتين من الشركة السعودية للكهرباء، و"RICOH"، فيما حصل الطالب فارس اليامي من ثانوية صدى الإبداع على جائزتين؛ الأولى مقدمة من فريق عون، والأخرى من جمعية علم الأحياء في المختبر، وحصل الطالب نايف القحطاني على جائزة دولية من مؤسسة "ASM" لمواد التعليم، وذلك على هامش المعرض.

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"تعليم عسير" يحصد المركز الخامس على مستوى المملكة فى أولمبياد إبداع 2022
سبق

حقق الطالب نايف علي القحطاني من ثانوية أبها الأهلية، والطالبة ندى عبد الرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة بأبها بتعليم عسير، المركز الخامس من الجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022" الذي أقيم في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة في المدة من الثالث إلى الخامس من شهر فبراير الحالي، برعاية من سمو نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، فيما قدم مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري التهنئة للفائزين، وثمن جهود فرق العمل وشركاء النجاح من مؤسسة موهبة وجامعة الملك خالد.

يشار إلى أن الطالبة ندى الهاجري قد حصلت على جائزتين خاصتين مقدمتين من الشركة السعودية للكهرباء، و"RICOH"، فيما حصل الطالب فارس اليامي من ثانوية صدى الإبداع على جائزتين؛ الأولى مقدمة من فريق عون، والأخرى من جمعية علم الأحياء في المختبر، وحصل الطالب نايف القحطاني على جائزة دولية من مؤسسة "ASM" لمواد التعليم، وذلك على هامش المعرض.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:24 PM

"تعليم عسير" يحصد المركز الخامس على مستوى المملكة فى أولمبياد إبداع 2022

حققه "نايف القحطاني" من ثانوية أبها و"ندى الهاجرى" بالثانوية الثالثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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حقق الطالب نايف علي القحطاني من ثانوية أبها الأهلية، والطالبة ندى عبد الرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة بأبها بتعليم عسير، المركز الخامس من الجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022" الذي أقيم في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة في المدة من الثالث إلى الخامس من شهر فبراير الحالي، برعاية من سمو نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، فيما قدم مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري التهنئة للفائزين، وثمن جهود فرق العمل وشركاء النجاح من مؤسسة موهبة وجامعة الملك خالد.

يشار إلى أن الطالبة ندى الهاجري قد حصلت على جائزتين خاصتين مقدمتين من الشركة السعودية للكهرباء، و"RICOH"، فيما حصل الطالب فارس اليامي من ثانوية صدى الإبداع على جائزتين؛ الأولى مقدمة من فريق عون، والأخرى من جمعية علم الأحياء في المختبر، وحصل الطالب نايف القحطاني على جائزة دولية من مؤسسة "ASM" لمواد التعليم، وذلك على هامش المعرض.

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