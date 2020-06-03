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الدفاع المدني يحذر: أمطار تضرب 9 محافظات بمنطقة مكة.. تعرف عليها

بناء على تنبيه من "الأرصاد".. تبدأ غدًا الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة وبنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كلٍّ من المحافظات التالية: الطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة؛ اعتبارًا من غد الخميس وحتى يوم الأحد المقبل.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم. متمنياً السلامة للجميع.

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الدفاع المدني يحذر: أمطار تضرب 9 محافظات بمنطقة مكة.. تعرف عليها
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة وبنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كلٍّ من المحافظات التالية: الطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة؛ اعتبارًا من غد الخميس وحتى يوم الأحد المقبل.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم. متمنياً السلامة للجميع.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
09:45 PM

الدفاع المدني يحذر: أمطار تضرب 9 محافظات بمنطقة مكة.. تعرف عليها

بناء على تنبيه من "الأرصاد".. تبدأ غدًا الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
6,272

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة وبنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كلٍّ من المحافظات التالية: الطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة؛ اعتبارًا من غد الخميس وحتى يوم الأحد المقبل.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم. متمنياً السلامة للجميع.

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