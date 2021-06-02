"ابن سعدي" يحتفل بعقد قران ابنته

احتفل فهد بن سعدي عزيز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 من شوال 1442 هـ ، في منزله بالرياض، بعقد قران ابنته على الدكتور حاتم الغامدي.
احتفل فهد بن سعدي عزيز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 من شوال 1442 هـ ، في منزله بالرياض، بعقد قران ابنته على الدكتور حاتم الغامدي.
احتفل فهد بن سعدي عزيز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 من شوال 1442 هـ ، في منزله بالرياض، بعقد قران ابنته على الدكتور حاتم الغامدي.
احتفل فهد بن سعدي عزيز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 من شوال 1442 هـ ، في منزله بالرياض، بعقد قران ابنته على الدكتور حاتم الغامدي.