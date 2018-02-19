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"خبير طقس": الشتاء ينتهي فعلياً 7 مارس ورفع الملابس الشتوية الثقيلة في هذا التاريخ

قال: الحالة الممطرة في المملكة بدأت فجر اليوم السبت

قال خبير الطقس والمناخ الباحث والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن الحالة الممطرة في المملكة بدأت فجر اليوم السبت.

وأكّد "الحصيني"؛ أن الشتاء ينتهي فعلياً بنهاية العقرب الثانية 4 شعبان 1443هـ؛ الموافق 7 مارس.

فيما قال خبير الطقس، فلكياً 1443/8/18هـ، 21 مارس، "يمكن رفع الملابس الشتوية الثقيلة"، وطالب أهل الوسطى والشمالية بالاحتفاظ بالمعاطف "الكوت"، "وهو رداء من صوفٍ ونحوه يُلْبَس فوق الثِّيْاب" حتى نهاية موسم "الذراعين" الذي ينتهي في 10 شوال 1443هـ.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خبير طقس": الشتاء ينتهي فعلياً 7 مارس ورفع الملابس الشتوية الثقيلة في هذا التاريخ
سبق

قال خبير الطقس والمناخ الباحث والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن الحالة الممطرة في المملكة بدأت فجر اليوم السبت.

وأكّد "الحصيني"؛ أن الشتاء ينتهي فعلياً بنهاية العقرب الثانية 4 شعبان 1443هـ؛ الموافق 7 مارس.

فيما قال خبير الطقس، فلكياً 1443/8/18هـ، 21 مارس، "يمكن رفع الملابس الشتوية الثقيلة"، وطالب أهل الوسطى والشمالية بالاحتفاظ بالمعاطف "الكوت"، "وهو رداء من صوفٍ ونحوه يُلْبَس فوق الثِّيْاب" حتى نهاية موسم "الذراعين" الذي ينتهي في 10 شوال 1443هـ.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:17 AM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:23 PM

"خبير طقس": الشتاء ينتهي فعلياً 7 مارس ورفع الملابس الشتوية الثقيلة في هذا التاريخ

قال: الحالة الممطرة في المملكة بدأت فجر اليوم السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,315

قال خبير الطقس والمناخ الباحث والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن الحالة الممطرة في المملكة بدأت فجر اليوم السبت.

وأكّد "الحصيني"؛ أن الشتاء ينتهي فعلياً بنهاية العقرب الثانية 4 شعبان 1443هـ؛ الموافق 7 مارس.

فيما قال خبير الطقس، فلكياً 1443/8/18هـ، 21 مارس، "يمكن رفع الملابس الشتوية الثقيلة"، وطالب أهل الوسطى والشمالية بالاحتفاظ بالمعاطف "الكوت"، "وهو رداء من صوفٍ ونحوه يُلْبَس فوق الثِّيْاب" حتى نهاية موسم "الذراعين" الذي ينتهي في 10 شوال 1443هـ.

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