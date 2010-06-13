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"السبر" يحتفل بزواج نجله "عبد العزيز" من كريمة "العنزي"

بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء

احتفل الشيخ سعود بن ناصر السبر، الأربعاء، بزواج ابنه عبد العزيز من كريمة فهد بن سابر العنزي، في أحد القصور بالرياض.

حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "السبر"، وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"السبر" يحتفل بزواج نجله "عبد العزيز" من كريمة "العنزي"
سبق

احتفل الشيخ سعود بن ناصر السبر، الأربعاء، بزواج ابنه عبد العزيز من كريمة فهد بن سابر العنزي، في أحد القصور بالرياض.

حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "السبر"، وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
05:39 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
11:42 PM

"السبر" يحتفل بزواج نجله "عبد العزيز" من كريمة "العنزي"

بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الشيخ سعود بن ناصر السبر، الأربعاء، بزواج ابنه عبد العزيز من كريمة فهد بن سابر العنزي، في أحد القصور بالرياض.

حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "السبر"، وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,687
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,519
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,452
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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