"السبر" يحتفل بزواج نجله "عبد العزيز" من كريمة "العنزي"

احتفل الشيخ سعود بن ناصر السبر، الأربعاء، بزواج ابنه عبد العزيز من كريمة فهد بن سابر العنزي، في أحد القصور بالرياض.
حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "السبر"، وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشيخ سعود بن ناصر السبر، الأربعاء، بزواج ابنه عبد العزيز من كريمة فهد بن سابر العنزي، في أحد القصور بالرياض.
حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "السبر"، وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشيخ سعود بن ناصر السبر، الأربعاء، بزواج ابنه عبد العزيز من كريمة فهد بن سابر العنزي، في أحد القصور بالرياض.
حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "السبر"، وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشيخ سعود بن ناصر السبر، الأربعاء، بزواج ابنه عبد العزيز من كريمة فهد بن سابر العنزي، في أحد القصور بالرياض.
حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "السبر"، وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.