3 مدن سعودية تسجل أرقاماً قياسية في المتعافين من كورونا اليوم

مكة تتصدر بـ 628 حالة شفاء تليها جدة بـ 593 ثم الرياض بـ 582

تواصل ثلاث مدن سعودية، هي "الرياض ومكة وجدة " تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 1803 حالات تعافٍ جديدة من أصل 2460 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وسجلت الرياض، اليوم، 582 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11802 حالة فيما سجلت مكة المكرمة 628حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10749حالة، تليها جدة التي سجلت اليوم593حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9639 حالة.