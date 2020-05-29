النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 57031 حالة

"الصحة" تعلن تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766

3 مدن سعودية تسجل أرقاماً قياسية في المتعافين من كورونا اليوم

مكة تتصدر بـ 628 حالة شفاء تليها جدة بـ 593 ثم الرياض بـ 582

تواصل ثلاث مدن سعودية، هي "الرياض ومكة وجدة " تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 1803 حالات تعافٍ جديدة من أصل 2460 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وسجلت الرياض، اليوم، 582 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11802 حالة فيما سجلت مكة المكرمة 628حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10749حالة، تليها جدة التي سجلت اليوم593حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9639 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
3 مدن سعودية تسجل أرقاماً قياسية في المتعافين من كورونا اليوم
سبق

تواصل ثلاث مدن سعودية، هي "الرياض ومكة وجدة " تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 1803 حالات تعافٍ جديدة من أصل 2460 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وسجلت الرياض، اليوم، 582 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11802 حالة فيما سجلت مكة المكرمة 628حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10749حالة، تليها جدة التي سجلت اليوم593حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9639 حالة.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
04:16 PM

3 مدن سعودية تسجل أرقاماً قياسية في المتعافين من كورونا اليوم

مكة تتصدر بـ 628 حالة شفاء تليها جدة بـ 593 ثم الرياض بـ 582

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
4,221

تواصل ثلاث مدن سعودية، هي "الرياض ومكة وجدة " تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا، حيث بلغ إجمالي المتعافين فيها اليوم 1803 حالات تعافٍ جديدة من أصل 2460 حالة تعافٍ جديدة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وسجلت الرياض، اليوم، 582 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11802 حالة فيما سجلت مكة المكرمة 628حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10749حالة، تليها جدة التي سجلت اليوم593حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9639 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,617
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,899
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,919
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,698

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة