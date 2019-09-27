الخميس.. "تربية" جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للمعلم بمشاركة واسعة

تقدم 55 برنامجاً مهنياً بالشراكة مع "تعليم الرياض" ومركز التطوير المهني

برعاية مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر تنظم كلية التربية فعالية اليوم العالمي للمعلم بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم، وبحضور عدد من القيادات التربوية من مختلف الجهات التعليمية، وأكثر من 300 معلم ومعلمة، وذلك صباح يوم الخميس 4 صفر 1441هـ، الموافق 3-10-2019م.

وأوضح عميد كلية التربية الدكتور فهد بن سليمان الشايع أن احتفاء كلية التربية بالمعلم يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، حيث خصّصت اليونيسكو الخامس من أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للاحتفاء بالمعلم، وذلك تقديراً لدوره المحوري في بناء المجتمع، حيث رفعت اليونيسكو هذا العام شعار: "المعلمون الشباب: مستقبل المهنة".

وأضاف أن كلية التربية من منطلق استشعار مسؤوليتها المهنية، ورؤيتها ورسالتها التي أقرتها في خطتها الإستراتيجية، تحرص دوماً على قيادة التغيير التربوي وذلك بكل ما يخدم العملية التعليمية ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن ذلك البرامج ذات الصلة بالمعلم وتطويره المهني المستمر، وستحرص الكلية على تدشين عدد من البرامج والمبادرات ذات الصلة مع شركائها، والتي تحقق الخطة الإستراتيجية للكلية وبرامج مبادرة تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس لجنة المعرض المصاحب للمناسبة الدكتور محمد بن عبدالرحمن النملة مشاركة أكثر من 20 جهة من داخل وخارج الجامعة، ومن أبرز تلك الجهات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، إضافة لعدد من الجهات من داخل الجامعة مثل المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية، والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، والجمعية السعودية للتربية الخاصة، ومركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات، والأقسام العلمية بكلية التربية، وعدد من المراكز والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ومن جهته أوضح المشرف على المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بكلية التربية الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري رئيس لجنة برامج التطوير المهني عقد 55 ورشة عمل وبرنامج تدريبي تستهدف التطوير المهني لأكثر من 1000 معلم ومعلمة وطالب وطالبة تدريب ميداني ينفذها خبراء ومختصون من كلية التربية والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب في عدد من المجالات النوعية والتي تواكب رؤية المملكة 2030، وسيتم تنفيذ هذه البرامج في كلية التربية ومراكز التدريب التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يومي الخميس والأحد 4، 7 صفر 1441هـ.

وأكدت وكيلة الكلية الدكتور رجاء بنت عمر باحاذق أهمية هذا اليوم، وحرص كلية التربية على الاحتفاء بالمعلم فيه، من خلال عدد من الفعاليات، في مقر كلية التربية بالشق النسائي، وذلك من خلال المعرض المصاحب المتزامن مع المعرض المقام في مقر الشق الرجالي من كلية التربية، إضافة لعقد عدد من برامج التطوير المهني في الميدان التربوي، وستسعد الكلية باستضافة عدد كبير من المعلمات والقيادات التعليمية خلال هذه المناسبة.

إلى ذلك، أبان المشرف على وحدة العلاقات العامة والإعلام بالكلية الدكتور محمد بن عبدالله الشهري أن كلية التربية تحتفي كل عام بهذه المناسبة إيماناً منها بأهمية التفاعل مع كل المناسبات ذات العلاقة برؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ فيما يخص بناء الإنسان والثروة البشرية.

وقال إن احتضان كلية التربية لهذه الفعالية يشكل دفعةً قويةً وحافزاً داعماً لمن هم في الميدان من المعلمين والمعلمات، وكذلك لمعلمي ومعلمات المستقبل من الطلاب والطالبات في بذل المزيد ولإثبات أهمية ما يقومون به من وظيفة في هذا المجتمع؛ فهم أهم أعمدة بناء المجتمع من خلال التعليم الناجح.

وأشار رئيس اللجنة الإعلامية للمناسبة الدكتور إبراهيم بن داود الداود حرص كلية التربية على إظهار هذه المناسبة كل عام بالصورة المأمولة لها، وأن تضيف الكلية كل عام برامج وفعاليات في مثل هذه المناسبة حيث سيقدم منسوبي الكلية عدد من البرامج في الميدان التربوي احتفاء بالمعلم وتقديراً لدوره، إضافة للبرامج التي اعتادت الكلية على تقديمها كل عام من معرض مصاحب تشارك فيه عدد من الجهات من داخل وخارج الجامعة واستضافة عدد من المعلمين والمعلمات وتقديم برامج تطوير مهني لهم.