المنفذ تواصل مع أحدهم.. فرنسا توقف 4 مشتبهين جدد على صلة بهجوم نيس

اعتقلوا في ضواحي باريس.. وأعمارهم بين 23 و45 عامًا

أوقفت السلطات الفرنسية أربعة أشخاص إضافيين في إطار التحقيق في الهجوم بسكين، الذي وقع في كنيسة بنيس، في جنوب شرق فرنسا، الخميس الماضي وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب ما أفاد مصدر في القضاء الفرنسي، اليوم (الثلاثاء).

وبين المصدر أن الرجال الأربعة أوقفوا في فال دواز في ضواحي باريس، ويشتبه بأن أحدهم ويبلغ من العمر 29 عاماً، كان على اتصال مع المهاجم التونسي إبراهيم العيساوي، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف المصدر أن الثلاثة الآخرين الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و45 عاماً كانوا موجودين في منزل الأول.

وقبل هذه التوقيفات، احتجزت الشرطة ستة أشخاص منذ الخميس، الماضي لكن تم إطلاق سراحهم جميعًا، باستثناء مشتبه به واحد هو تونسي يبلغ من العمر 29 عامًا.