فيديو.. أراد تقبيل حية كوبرا فردّت عليه بـ"لدغة موت"

لم يتوقّع سكان أحد الأحياء الفقيرة بمدينة بادرافاتي الهندية هذه النهاية الصادمة، حين قاموا باستدعاء مروض ثعابين محلي كي ينقذهم من حية كوبرا، فجاء الرجل وقد لعبت الخمر برأسه، أمسك الحية بسهولة، لكنه في غمرة الثقة الزائدة بالنفس قرر أن يقبل الحية، وحدث بعدها الأمر المروع.

وتحت عنوان "قبلة الموت"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: تم نقل مروض الثعابين "سونو" إلى مستشفى متخصص بمعالجة لدغات الثعابين، في بادرافاتي بولاية كارنتاكا غربي الهند، بعدما غرست حية كوبرا أنيابها في شفة "سونو" السفلى، وبثّت فيها كمية ضخمة من السم القاتل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان المنطقة، أنه في يوم 24 ديسمبر الماضي، اكتشفوا وجود الحية التي بلغ طولها نحو متر ونصف، كانت تتنقل بين مساكن أحد الشوارع، وتختبئ أحياناً أسفل البلاط الذي يغطي الأرضيات.

وعلى الفور، استدعى السكان المروض "سونو"، الذي تمكّن من الإمساك بالحية بسهولة، ولكن لأنه كان تحت تأثير الخمر، وفي لحظة ثقة زائدة بالنفس، دعا السكان ليكشف لهم مهاراته، فقرر "سونو" أن يقبّل الحية، بينما وقف سكان الشارع يلتقطون اللحظة بكاميرات هواتفهم.

وحسب الفيديو المروع، ظهر "سونو" وهو يميل على الحية ويقبّلها، لكن الحية التي أصيبت بانزعاج وضيق شديدين من الرجل، فاجأته بلدغة قوية غرست فيها أنيابها في شفته السفلى، بينما راح "سونو" يصرخ ويحاول إبعادها عنه بقوة ورعب، لكن الحية كانت قد وضعت في شفته كمية قاتلة من السم.

وحسب الصحيفة: تمكّن الأطباء في المستشفى المتخصص من إنقاذ "سونو" من الموت، مؤكدين أن سرعة نقله إلى المستشفى أنقذت حياته.

لكن "سونو" ظل لمدة أسبوع يعاني من ورم في الوجه والشفة، وآلام لا تطاق، لكنه الآن يتماثل للشفاء.