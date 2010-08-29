وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة.

كورونا في السنغال: 90 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-29 أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 90 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 06:27 PM

كورونا في السنغال: 90 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و384 والوفيات 279 حالة





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أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 90 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة.