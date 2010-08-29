كورونا في السنغال: 90 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 90 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة.
أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 90 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة.
أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 90 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة.
أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 90 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة.