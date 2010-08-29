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"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في السنغال: 90 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و384 والوفيات 279 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 90 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة.

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كورونا في السنغال: 90 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 90 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
06:27 PM

كورونا في السنغال: 90 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و384 والوفيات 279 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 90 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 13 ألفاً و384 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 279 حالة.

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