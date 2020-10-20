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"تنمية أبو عريش" تطلق فعاليات الكشف المبكر عن سرطان الثدي

بدأت مساء اليوم، فعاليات ركن الكشف المبكر عن سرطان الثدي والمعارض المصاحبة، التي تنظّمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبو عريش؛ ممثلة في فريق "إنما الوطن" التطوعي، بمجمع ذي ريجن مول في أبو عريش.

وأوضح نائب رئيس اللجنة صالح دهل، أن الفعاليات تأتي ضمن برامج ملتقى شباب أبو عريش الاجتماعي الثاني الذي تنظمه اللجنة؛ مبينًا أن ركن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، يهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية؛ حيث يعتبر الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى.

وأضاف "دهل": تشهد الفعاليات توزيع عدد من المطويات التوعوية التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للتقليل من الإصابة بسرطان الثدي بمشيئة اللـه تعالى.

وبيّن أن اليوم الأول شهد استقبال 200 زائرة استفدن من الفعاليات المصاحبة، والتي تستمر على مدى أسبوع.

بدورها، أوضحت مشرفة فريق "إنما الوطن" التطوعي أحلام الشهاري، أن 20 متطوعة يشاركن في تنظيم الفعاليات؛ بهدف نشر الوعي عن سرطان الثدي؛ بهدف التقليل من الإصابة به.

سرطان الثدي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تنمية أبو عريش" تطلق فعاليات الكشف المبكر عن سرطان الثدي
سبق

بدأت مساء اليوم، فعاليات ركن الكشف المبكر عن سرطان الثدي والمعارض المصاحبة، التي تنظّمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبو عريش؛ ممثلة في فريق "إنما الوطن" التطوعي، بمجمع ذي ريجن مول في أبو عريش.

وأوضح نائب رئيس اللجنة صالح دهل، أن الفعاليات تأتي ضمن برامج ملتقى شباب أبو عريش الاجتماعي الثاني الذي تنظمه اللجنة؛ مبينًا أن ركن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، يهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية؛ حيث يعتبر الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى.

وأضاف "دهل": تشهد الفعاليات توزيع عدد من المطويات التوعوية التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للتقليل من الإصابة بسرطان الثدي بمشيئة اللـه تعالى.

وبيّن أن اليوم الأول شهد استقبال 200 زائرة استفدن من الفعاليات المصاحبة، والتي تستمر على مدى أسبوع.

بدورها، أوضحت مشرفة فريق "إنما الوطن" التطوعي أحلام الشهاري، أن 20 متطوعة يشاركن في تنظيم الفعاليات؛ بهدف نشر الوعي عن سرطان الثدي؛ بهدف التقليل من الإصابة به.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
01:50 PM

"تنمية أبو عريش" تطلق فعاليات الكشف المبكر عن سرطان الثدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بدأت مساء اليوم، فعاليات ركن الكشف المبكر عن سرطان الثدي والمعارض المصاحبة، التي تنظّمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبو عريش؛ ممثلة في فريق "إنما الوطن" التطوعي، بمجمع ذي ريجن مول في أبو عريش.

وأوضح نائب رئيس اللجنة صالح دهل، أن الفعاليات تأتي ضمن برامج ملتقى شباب أبو عريش الاجتماعي الثاني الذي تنظمه اللجنة؛ مبينًا أن ركن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، يهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من أهمية؛ حيث يعتبر الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى.

وأضاف "دهل": تشهد الفعاليات توزيع عدد من المطويات التوعوية التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للتقليل من الإصابة بسرطان الثدي بمشيئة اللـه تعالى.

وبيّن أن اليوم الأول شهد استقبال 200 زائرة استفدن من الفعاليات المصاحبة، والتي تستمر على مدى أسبوع.

بدورها، أوضحت مشرفة فريق "إنما الوطن" التطوعي أحلام الشهاري، أن 20 متطوعة يشاركن في تنظيم الفعاليات؛ بهدف نشر الوعي عن سرطان الثدي؛ بهدف التقليل من الإصابة به.

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