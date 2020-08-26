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جرفت رجالاً ونساء وأطفالاً.. سيول عارمة تقتل 72 أفغانياً

البحث عن جثث الضحايا في الوحل

ذكر مسؤولون أفغان أن سيولاً عارمة أودت بحياة أكثر من 70 شخصاً، ودمرت مئات المنازل، اليوم الأربعاء، في منطقة تقع إلى الشمال من العاصمة الأفغانية كابول.

وبيّن المتحدث باسم وزارة إدارة مواجهة الكوارث تميم عظيمي، أن السيول اجتاحت إقليم باروان المتاخم لكابول في الساعات الأولى من الصباح فجرفت رجالاً ونساءً وأطفالاً، ودمرت 300 منزل، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن عمال الإنقاذ بحثوا عن الجثث في الوحل طوال اليوم، وأن الحصيلة المؤكدة للقتلى بلغت 72 قتيلاً، إلى جانب ما لا يقل عن 90 مصاباً.


وأوضح "عظيمي" أن السيول اجتاحت ثمانية أقاليم شمالية أخرى، فراح ضحيتها اثنان في إقليم وردك واثنان في إقليم ننكرهار.

من ناحيته، أشار متحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني على "تويتر" إلى أن مكتبه أصدر تعليمات للسلطات بتقديم مواد الإغاثة الطارئة للناجين، وأن السيول تتسبب في خسائر مالية فادحة.

سيول العاصمة الأفغانية

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جرفت رجالاً ونساء وأطفالاً.. سيول عارمة تقتل 72 أفغانياً
سبق

ذكر مسؤولون أفغان أن سيولاً عارمة أودت بحياة أكثر من 70 شخصاً، ودمرت مئات المنازل، اليوم الأربعاء، في منطقة تقع إلى الشمال من العاصمة الأفغانية كابول.

وبيّن المتحدث باسم وزارة إدارة مواجهة الكوارث تميم عظيمي، أن السيول اجتاحت إقليم باروان المتاخم لكابول في الساعات الأولى من الصباح فجرفت رجالاً ونساءً وأطفالاً، ودمرت 300 منزل، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن عمال الإنقاذ بحثوا عن الجثث في الوحل طوال اليوم، وأن الحصيلة المؤكدة للقتلى بلغت 72 قتيلاً، إلى جانب ما لا يقل عن 90 مصاباً.


وأوضح "عظيمي" أن السيول اجتاحت ثمانية أقاليم شمالية أخرى، فراح ضحيتها اثنان في إقليم وردك واثنان في إقليم ننكرهار.

من ناحيته، أشار متحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني على "تويتر" إلى أن مكتبه أصدر تعليمات للسلطات بتقديم مواد الإغاثة الطارئة للناجين، وأن السيول تتسبب في خسائر مالية فادحة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
06:28 PM

جرفت رجالاً ونساء وأطفالاً.. سيول عارمة تقتل 72 أفغانياً

البحث عن جثث الضحايا في الوحل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مسؤولون أفغان أن سيولاً عارمة أودت بحياة أكثر من 70 شخصاً، ودمرت مئات المنازل، اليوم الأربعاء، في منطقة تقع إلى الشمال من العاصمة الأفغانية كابول.

وبيّن المتحدث باسم وزارة إدارة مواجهة الكوارث تميم عظيمي، أن السيول اجتاحت إقليم باروان المتاخم لكابول في الساعات الأولى من الصباح فجرفت رجالاً ونساءً وأطفالاً، ودمرت 300 منزل، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن عمال الإنقاذ بحثوا عن الجثث في الوحل طوال اليوم، وأن الحصيلة المؤكدة للقتلى بلغت 72 قتيلاً، إلى جانب ما لا يقل عن 90 مصاباً.


وأوضح "عظيمي" أن السيول اجتاحت ثمانية أقاليم شمالية أخرى، فراح ضحيتها اثنان في إقليم وردك واثنان في إقليم ننكرهار.

من ناحيته، أشار متحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني على "تويتر" إلى أن مكتبه أصدر تعليمات للسلطات بتقديم مواد الإغاثة الطارئة للناجين، وأن السيول تتسبب في خسائر مالية فادحة.

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