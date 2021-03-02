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مصر تسجل 586 إصابة جديدة بكورونا و344 حالة بكوريا الجنوبية و11 بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و48 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس الاثنين، أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 183010 حالات من ضمنهم 141347 حالة تم شفاؤها، و10736 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 90,372؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1,606.

الصين

سجلت الصين خلال الــ24 ساعة الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي وصل إلى 89923؛ بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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مصر تسجل 586 إصابة جديدة بكورونا و344 حالة بكوريا الجنوبية و11 بالصين
سبق

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و48 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس الاثنين، أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 183010 حالات من ضمنهم 141347 حالة تم شفاؤها، و10736 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 90,372؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1,606.

الصين

سجلت الصين خلال الــ24 ساعة الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي وصل إلى 89923؛ بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
08:23 AM

مصر تسجل 586 إصابة جديدة بكورونا و344 حالة بكوريا الجنوبية و11 بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و48 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس الاثنين، أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 183010 حالات من ضمنهم 141347 حالة تم شفاؤها، و10736 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 90,372؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1,606.

الصين

سجلت الصين خلال الــ24 ساعة الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي وصل إلى 89923؛ بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.

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