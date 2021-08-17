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مرور جدة: إغلاق طريق الأمير ماجد يومي الخميس والجمعة

لإنشاء جسر للمشاة

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد، كاملاً مع مسارات الخدمة، يومي الخميس والجمعة.

وبيّن حساب "المرور" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد ابتداءً من الساعة 11م يوم بعد غد الخميس وحتى الساعة 2م يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس، وذلك لإنشاء جسر مشاة.

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مرور جدة: إغلاق طريق الأمير ماجد يومي الخميس والجمعة
سبق

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد، كاملاً مع مسارات الخدمة، يومي الخميس والجمعة.

وبيّن حساب "المرور" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد ابتداءً من الساعة 11م يوم بعد غد الخميس وحتى الساعة 2م يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس، وذلك لإنشاء جسر مشاة.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
07:18 PM

مرور جدة: إغلاق طريق الأمير ماجد يومي الخميس والجمعة

لإنشاء جسر للمشاة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
1
1,587

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد، كاملاً مع مسارات الخدمة، يومي الخميس والجمعة.

وبيّن حساب "المرور" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد ابتداءً من الساعة 11م يوم بعد غد الخميس وحتى الساعة 2م يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس، وذلك لإنشاء جسر مشاة.

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