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"حساب المواطن" يستعد لإيداع الدفعة الـ33 من أموال المستفيدين

بعد 5 أيام

أكد برنامج حساب المواطن استعداده لإيداع الدفعة الـ 33 لمستحقي الدعم من البرنامج.

وقال البرنامج عبر حسابه على موقع "تويتر": "تبقى 5 أيام لإيداع الدفعة الـ 33 من برنامج حساب المواطن".

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"حساب المواطن" يستعد لإيداع الدفعة الـ33 من أموال المستفيدين
سبق

أكد برنامج حساب المواطن استعداده لإيداع الدفعة الـ 33 لمستحقي الدعم من البرنامج.

وقال البرنامج عبر حسابه على موقع "تويتر": "تبقى 5 أيام لإيداع الدفعة الـ 33 من برنامج حساب المواطن".

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
05:38 PM

"حساب المواطن" يستعد لإيداع الدفعة الـ33 من أموال المستفيدين

بعد 5 أيام

A A A
ذياب الشمري - الرياض
5
3,541

أكد برنامج حساب المواطن استعداده لإيداع الدفعة الـ 33 لمستحقي الدعم من البرنامج.

وقال البرنامج عبر حسابه على موقع "تويتر": "تبقى 5 أيام لإيداع الدفعة الـ 33 من برنامج حساب المواطن".

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