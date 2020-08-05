"حساب المواطن" يستعد لإيداع الدفعة الـ33 من أموال المستفيدين

أكد برنامج حساب المواطن استعداده لإيداع الدفعة الـ 33 لمستحقي الدعم من البرنامج.
وقال البرنامج عبر حسابه على موقع "تويتر": "تبقى 5 أيام لإيداع الدفعة الـ 33 من برنامج حساب المواطن".
أكد برنامج حساب المواطن استعداده لإيداع الدفعة الـ 33 لمستحقي الدعم من البرنامج.
وقال البرنامج عبر حسابه على موقع "تويتر": "تبقى 5 أيام لإيداع الدفعة الـ 33 من برنامج حساب المواطن".
أكد برنامج حساب المواطن استعداده لإيداع الدفعة الـ 33 لمستحقي الدعم من البرنامج.
وقال البرنامج عبر حسابه على موقع "تويتر": "تبقى 5 أيام لإيداع الدفعة الـ 33 من برنامج حساب المواطن".
أكد برنامج حساب المواطن استعداده لإيداع الدفعة الـ 33 لمستحقي الدعم من البرنامج.
وقال البرنامج عبر حسابه على موقع "تويتر": "تبقى 5 أيام لإيداع الدفعة الـ 33 من برنامج حساب المواطن".