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كورونا.. إندونيسيا تسجل 585 إصابة جديدة و23 وفاة

مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالبلاد إلى 28818

أعلنت إندونيسيا اليوم الخميس عن تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة لديها إلى 28818.

ووفق "رويترز" قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة: إن هناك 23 حالة وفاة جديدة، وإن العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس وصل إلى 1721.

وشفي 8892 شخصًا، وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 251 ألفًا.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. إندونيسيا تسجل 585 إصابة جديدة و23 وفاة
سبق

أعلنت إندونيسيا اليوم الخميس عن تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة لديها إلى 28818.

ووفق "رويترز" قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة: إن هناك 23 حالة وفاة جديدة، وإن العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس وصل إلى 1721.

وشفي 8892 شخصًا، وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 251 ألفًا.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
01:51 PM

كورونا.. إندونيسيا تسجل 585 إصابة جديدة و23 وفاة

مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالبلاد إلى 28818

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إندونيسيا اليوم الخميس عن تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة لديها إلى 28818.

ووفق "رويترز" قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة: إن هناك 23 حالة وفاة جديدة، وإن العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس وصل إلى 1721.

وشفي 8892 شخصًا، وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 251 ألفًا.

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