النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة رجل المرور المدهوس بنقطة التفتيش في جدة

لفظ آخر أنفاسه في المستشفى متأثرًا بجراحه

تُوفِّي مساء أمس الأحد رجل المرور الجندي محمد الهلالي، الذي تم دهسه من قِبل شاب متهور، اقتحم نقطة تفتيش منع التجوُّل، ولاذ بالفرار قبل أن تتم الإطاحة به من قِبل الجهات الأمنية بجدة.

وعلمت "سبق" بأن الواقعة حدثت بطريق الحرمين مع تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ونُقل رجل المرور للمستشفى، لكنه تُوفِّي متأثرًا بجراحه -رحمه الله-.

وكانت حادثة أخرى قد وقعت في جسر الخير غرب فندق المدينة بحي البغدادية، وكانت عبارة عن اصطدام بنقطة التفتيش، ولاذ الجاني بالفرار قبل أن يتم القبض عليه، فيما غادر رجل المرور المستشفى وهو بصحة جيدة.

جدة منع التجول دهس رجل مرور فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفاة رجل المرور المدهوس بنقطة التفتيش في جدة
سبق

تُوفِّي مساء أمس الأحد رجل المرور الجندي محمد الهلالي، الذي تم دهسه من قِبل شاب متهور، اقتحم نقطة تفتيش منع التجوُّل، ولاذ بالفرار قبل أن تتم الإطاحة به من قِبل الجهات الأمنية بجدة.

وعلمت "سبق" بأن الواقعة حدثت بطريق الحرمين مع تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ونُقل رجل المرور للمستشفى، لكنه تُوفِّي متأثرًا بجراحه -رحمه الله-.

وكانت حادثة أخرى قد وقعت في جسر الخير غرب فندق المدينة بحي البغدادية، وكانت عبارة عن اصطدام بنقطة التفتيش، ولاذ الجاني بالفرار قبل أن يتم القبض عليه، فيما غادر رجل المرور المستشفى وهو بصحة جيدة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
12:39 AM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:02 AM

وفاة رجل المرور المدهوس بنقطة التفتيش في جدة

لفظ آخر أنفاسه في المستشفى متأثرًا بجراحه

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
11
8,595

تُوفِّي مساء أمس الأحد رجل المرور الجندي محمد الهلالي، الذي تم دهسه من قِبل شاب متهور، اقتحم نقطة تفتيش منع التجوُّل، ولاذ بالفرار قبل أن تتم الإطاحة به من قِبل الجهات الأمنية بجدة.

وعلمت "سبق" بأن الواقعة حدثت بطريق الحرمين مع تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ونُقل رجل المرور للمستشفى، لكنه تُوفِّي متأثرًا بجراحه -رحمه الله-.

وكانت حادثة أخرى قد وقعت في جسر الخير غرب فندق المدينة بحي البغدادية، وكانت عبارة عن اصطدام بنقطة التفتيش، ولاذ الجاني بالفرار قبل أن يتم القبض عليه، فيما غادر رجل المرور المستشفى وهو بصحة جيدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,894
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,884
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,586
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,923

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة