نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لوصول الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة قادمين من منطقة القصيم.
شاهد.. وصول الدفعة الأولى من الحجاج القادمين من القصيم
حساب إمارة مكة وثّق وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة
نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لوصول الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة قادمين من منطقة القصيم.إمارة مكة المكرمة حجاج بيت الله الحرام
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شاهد.. وصول الدفعة الأولى من الحجاج القادمين من القصيمعبدالرزاق البجالي سبق 2020-07-24
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
04:29 PM
شاهد.. وصول الدفعة الأولى من الحجاج القادمين من القصيم
حساب إمارة مكة وثّق وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة
نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لوصول الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة قادمين من منطقة القصيم.
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