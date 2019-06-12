"العرنوس" يحصل على درجة الماجستير في المالية من أمريكا

حصل مشاري محمد العرنوس؛ على شهادة الماجستير بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعه سانتياجو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتهنئ "سبق"، "العرنوس"؛ بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح.
حصل مشاري محمد العرنوس؛ على شهادة الماجستير بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعه سانتياجو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتهنئ "سبق"، "العرنوس"؛ بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح.
حصل مشاري محمد العرنوس؛ على شهادة الماجستير بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعه سانتياجو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتهنئ "سبق"، "العرنوس"؛ بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح.
حصل مشاري محمد العرنوس؛ على شهادة الماجستير بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعه سانتياجو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتهنئ "سبق"، "العرنوس"؛ بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح.