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الهيئة الملكية بمكة تكشف آلية المشاريع بالمواقع التاريخية

"عداس": نتبنى نظرة شمولية اجتماعية تطويرية واقتصادية وأمنية وصحية

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن عداس، أن الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تركز على المواقع التاريخية في مكة المكرمة؛ وذلك لأهميتها في إثراء الزوار سواءً ضيوف الرحمن أو السكان ومكة المكرمة غنية بالمواقع التاريخية مثل غار حراء وجبل ثور وعين زبيدة ومسجد البيعة وغيرها من المواقع.

وقال "عداس": هناك تعاون بين الهيئة والقطاع الخاص لتطوير الخدمات وجودتها في هذه المواقع، وكذلك فتح فرص إثرائية والوظيفية والاستثمارية ولدينا خطة لمواقع تاريخية وثقافية سيتم الإعلان عنها في وقتها.

وتحدث عن التنقل والبنية التحتية بمكة المكرمة من خلال برنامج "نشرة الرابعة" على قناة "العربية" وقال: لأن النقل هو أحد البرامج الرئيسة للهيئة الملكية لذلك تم إطلاق المركز الموحد للنقل ليكون المظلة التي تشرف على جميع أعمال النقل بمكة المكرمة سواءً كان الخدمات أو البنية التحتية لا شك في تحديات ونركز على الفرص وإكمال الطريق الدائري الأول والثاني والثالث وتفعيل الدائري الرابع بشكل كامل.
وأشار إلى أنه سوف يتم إطلاق حافلات مكة قريبًا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الأجرة ليسير حركة النقل وجذب الاستثمارات وفتح الفرص الوظيفية لسكان مكة المكرمة.

وحول العشوائيات بمكة المكرمة، أكد "عداس" أن العشوائيات محط اهتمام عالٍ من الهيئة الملكية وننظر لها بنظرة شمولية اجتماعية تطويرية واقتصادية وأمنية وصحية وقمنا بتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات المقابلة لهم وتم إصدار العشوائيات في يونيو 2019م ولم يكن ذلك كافياً وبدأنا العمل على الخطط التنظيمية الأشمل، وذلك من خلال تنظيمات "الصك الموحد" الصك الموحد والذي تم تطبيقه في مشروع جبل عمر وطريق الملك عبدالعزيز الموازي "مسار" وفي الوقت نفسه؛ سيتم تطبيقها لإعادة هيكلة مشاريع الأحياء الرئيسية في مدينة مكة المكرمة ولدينا خطط شاملة تهدف بالارتقاء وتعديل أوضاع العشوائيات بمكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهيئة الملكية بمكة تكشف آلية المشاريع بالمواقع التاريخية
سبق

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن عداس، أن الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تركز على المواقع التاريخية في مكة المكرمة؛ وذلك لأهميتها في إثراء الزوار سواءً ضيوف الرحمن أو السكان ومكة المكرمة غنية بالمواقع التاريخية مثل غار حراء وجبل ثور وعين زبيدة ومسجد البيعة وغيرها من المواقع.

وقال "عداس": هناك تعاون بين الهيئة والقطاع الخاص لتطوير الخدمات وجودتها في هذه المواقع، وكذلك فتح فرص إثرائية والوظيفية والاستثمارية ولدينا خطة لمواقع تاريخية وثقافية سيتم الإعلان عنها في وقتها.

وتحدث عن التنقل والبنية التحتية بمكة المكرمة من خلال برنامج "نشرة الرابعة" على قناة "العربية" وقال: لأن النقل هو أحد البرامج الرئيسة للهيئة الملكية لذلك تم إطلاق المركز الموحد للنقل ليكون المظلة التي تشرف على جميع أعمال النقل بمكة المكرمة سواءً كان الخدمات أو البنية التحتية لا شك في تحديات ونركز على الفرص وإكمال الطريق الدائري الأول والثاني والثالث وتفعيل الدائري الرابع بشكل كامل.
وأشار إلى أنه سوف يتم إطلاق حافلات مكة قريبًا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الأجرة ليسير حركة النقل وجذب الاستثمارات وفتح الفرص الوظيفية لسكان مكة المكرمة.

وحول العشوائيات بمكة المكرمة، أكد "عداس" أن العشوائيات محط اهتمام عالٍ من الهيئة الملكية وننظر لها بنظرة شمولية اجتماعية تطويرية واقتصادية وأمنية وصحية وقمنا بتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات المقابلة لهم وتم إصدار العشوائيات في يونيو 2019م ولم يكن ذلك كافياً وبدأنا العمل على الخطط التنظيمية الأشمل، وذلك من خلال تنظيمات "الصك الموحد" الصك الموحد والذي تم تطبيقه في مشروع جبل عمر وطريق الملك عبدالعزيز الموازي "مسار" وفي الوقت نفسه؛ سيتم تطبيقها لإعادة هيكلة مشاريع الأحياء الرئيسية في مدينة مكة المكرمة ولدينا خطط شاملة تهدف بالارتقاء وتعديل أوضاع العشوائيات بمكة المكرمة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
05:52 PM

الهيئة الملكية بمكة تكشف آلية المشاريع بالمواقع التاريخية

"عداس": نتبنى نظرة شمولية اجتماعية تطويرية واقتصادية وأمنية وصحية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن عداس، أن الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تركز على المواقع التاريخية في مكة المكرمة؛ وذلك لأهميتها في إثراء الزوار سواءً ضيوف الرحمن أو السكان ومكة المكرمة غنية بالمواقع التاريخية مثل غار حراء وجبل ثور وعين زبيدة ومسجد البيعة وغيرها من المواقع.

وقال "عداس": هناك تعاون بين الهيئة والقطاع الخاص لتطوير الخدمات وجودتها في هذه المواقع، وكذلك فتح فرص إثرائية والوظيفية والاستثمارية ولدينا خطة لمواقع تاريخية وثقافية سيتم الإعلان عنها في وقتها.

وتحدث عن التنقل والبنية التحتية بمكة المكرمة من خلال برنامج "نشرة الرابعة" على قناة "العربية" وقال: لأن النقل هو أحد البرامج الرئيسة للهيئة الملكية لذلك تم إطلاق المركز الموحد للنقل ليكون المظلة التي تشرف على جميع أعمال النقل بمكة المكرمة سواءً كان الخدمات أو البنية التحتية لا شك في تحديات ونركز على الفرص وإكمال الطريق الدائري الأول والثاني والثالث وتفعيل الدائري الرابع بشكل كامل.
وأشار إلى أنه سوف يتم إطلاق حافلات مكة قريبًا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الأجرة ليسير حركة النقل وجذب الاستثمارات وفتح الفرص الوظيفية لسكان مكة المكرمة.

وحول العشوائيات بمكة المكرمة، أكد "عداس" أن العشوائيات محط اهتمام عالٍ من الهيئة الملكية وننظر لها بنظرة شمولية اجتماعية تطويرية واقتصادية وأمنية وصحية وقمنا بتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات المقابلة لهم وتم إصدار العشوائيات في يونيو 2019م ولم يكن ذلك كافياً وبدأنا العمل على الخطط التنظيمية الأشمل، وذلك من خلال تنظيمات "الصك الموحد" الصك الموحد والذي تم تطبيقه في مشروع جبل عمر وطريق الملك عبدالعزيز الموازي "مسار" وفي الوقت نفسه؛ سيتم تطبيقها لإعادة هيكلة مشاريع الأحياء الرئيسية في مدينة مكة المكرمة ولدينا خطط شاملة تهدف بالارتقاء وتعديل أوضاع العشوائيات بمكة المكرمة.

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