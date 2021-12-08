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"جامعة جازان" تحصل على رخصة "التعليم الإلكتروني"

"غاشم": تعزز من تجربتها الريادية ومبادراتها المتنوعة

حصلت جامعة جازان ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، على رخصة التعليم الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهو ما يمكّنها من التقديم على تراخيص لبرامج بنمط التعليم الإلكتروني.

وأكّد عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم، أن الجامعة عزّزت من خطط التحول إلى التعليم الإلكتروني تماشياً مع التطور الكبير الذي يشهده مجال التعليم الإلكتروني محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن دعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أسهم في تحقيق عديد من الإنجازات في مختلف المجالات، إضافة إلى حرصه على خدمة المنطقة وتلبية تطلعات أبنائها من خلال توظيف أفضل الحلول التقنية العالمية وتسخيرها للعلم والتعلم.

وبيّن الدكتور غاشم أن حصول الجامعة على رخصة التعليم الإلكتروني يحقق أهدافها في تقديم برامج بنمط التعليم الإلكتروني ويعزز من تجربتها الريادية ومبادراتها المتنوعة في هذا الجانب طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، بكفاءة وفاعلية عالية.

وأضاف، أن العمادة نجحت في توظيف التقنية بالشكل الأمثل والمدروس في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، وفق رؤية المملكة 2030، ووفقاً لمعايير الجودة العالمية.

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"جامعة جازان" تحصل على رخصة "التعليم الإلكتروني"
سبق

حصلت جامعة جازان ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، على رخصة التعليم الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهو ما يمكّنها من التقديم على تراخيص لبرامج بنمط التعليم الإلكتروني.

وأكّد عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم، أن الجامعة عزّزت من خطط التحول إلى التعليم الإلكتروني تماشياً مع التطور الكبير الذي يشهده مجال التعليم الإلكتروني محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن دعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أسهم في تحقيق عديد من الإنجازات في مختلف المجالات، إضافة إلى حرصه على خدمة المنطقة وتلبية تطلعات أبنائها من خلال توظيف أفضل الحلول التقنية العالمية وتسخيرها للعلم والتعلم.

وبيّن الدكتور غاشم أن حصول الجامعة على رخصة التعليم الإلكتروني يحقق أهدافها في تقديم برامج بنمط التعليم الإلكتروني ويعزز من تجربتها الريادية ومبادراتها المتنوعة في هذا الجانب طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، بكفاءة وفاعلية عالية.

وأضاف، أن العمادة نجحت في توظيف التقنية بالشكل الأمثل والمدروس في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، وفق رؤية المملكة 2030، ووفقاً لمعايير الجودة العالمية.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
12:41 PM

"جامعة جازان" تحصل على رخصة "التعليم الإلكتروني"

"غاشم": تعزز من تجربتها الريادية ومبادراتها المتنوعة

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فهد كاملي - جازان
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حصلت جامعة جازان ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، على رخصة التعليم الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهو ما يمكّنها من التقديم على تراخيص لبرامج بنمط التعليم الإلكتروني.

وأكّد عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم، أن الجامعة عزّزت من خطط التحول إلى التعليم الإلكتروني تماشياً مع التطور الكبير الذي يشهده مجال التعليم الإلكتروني محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن دعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أسهم في تحقيق عديد من الإنجازات في مختلف المجالات، إضافة إلى حرصه على خدمة المنطقة وتلبية تطلعات أبنائها من خلال توظيف أفضل الحلول التقنية العالمية وتسخيرها للعلم والتعلم.

وبيّن الدكتور غاشم أن حصول الجامعة على رخصة التعليم الإلكتروني يحقق أهدافها في تقديم برامج بنمط التعليم الإلكتروني ويعزز من تجربتها الريادية ومبادراتها المتنوعة في هذا الجانب طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، بكفاءة وفاعلية عالية.

وأضاف، أن العمادة نجحت في توظيف التقنية بالشكل الأمثل والمدروس في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، وفق رؤية المملكة 2030، ووفقاً لمعايير الجودة العالمية.

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