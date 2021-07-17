النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تسلم بنغلاديش مساعدات طبية لمكافحة "كورونا"

عبر "إغاثي الملك سلمان".. و"الدحيلان": جزء من هدية المليون دولار

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، المساعدات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية بنغلاديش الشعبية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتشمل المساعدات 23 جهازاً للتنفس الصــناعي، و1200 كرتون من القفازات الطبية، وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح السفير الدحيلان، أن هذه المساعدات جزء من الهـديـة التي قدمتها المملكة لبنغلاديش بمبلغ مليون دولار أمريكي للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه المسـاعدات إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، لمد يد المساعدة والعون للمتضررين، واستمراراً للعمل الخيري المتواصل لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا، وتأكيداً على العلاقات الأخوية بين البلـدين الشـقيقين.
من جهته عبر وزير الصحة في بنغلاديش الدكتور زاهد مالك عن بالغ الشكر والامتنان المقدم من حكومة بلاده وشعبها لحكومة المملكة قيادة وشعباً على تقديم المساعدات والمسـتلزمات الطبية في هذه الظروف الصـعبة التي تمر بها بلاده جراء انتشار الفيروس وزيادة معدلات الإصـابـة والوفيات.
حضر حفل التسليم، المدير العام لوزارة الصحة الدكتور أبو البشر محمد خورشيد عالم وعدد من المسؤولين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تسلم بنغلاديش مساعدات طبية لمكافحة "كورونا"
سبق

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، المساعدات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية بنغلاديش الشعبية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتشمل المساعدات 23 جهازاً للتنفس الصــناعي، و1200 كرتون من القفازات الطبية، وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح السفير الدحيلان، أن هذه المساعدات جزء من الهـديـة التي قدمتها المملكة لبنغلاديش بمبلغ مليون دولار أمريكي للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه المسـاعدات إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، لمد يد المساعدة والعون للمتضررين، واستمراراً للعمل الخيري المتواصل لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا، وتأكيداً على العلاقات الأخوية بين البلـدين الشـقيقين.
من جهته عبر وزير الصحة في بنغلاديش الدكتور زاهد مالك عن بالغ الشكر والامتنان المقدم من حكومة بلاده وشعبها لحكومة المملكة قيادة وشعباً على تقديم المساعدات والمسـتلزمات الطبية في هذه الظروف الصـعبة التي تمر بها بلاده جراء انتشار الفيروس وزيادة معدلات الإصـابـة والوفيات.
حضر حفل التسليم، المدير العام لوزارة الصحة الدكتور أبو البشر محمد خورشيد عالم وعدد من المسؤولين.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
07:42 PM
اخر تعديل
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:37 AM

المملكة تسلم بنغلاديش مساعدات طبية لمكافحة "كورونا"

عبر "إغاثي الملك سلمان".. و"الدحيلان": جزء من هدية المليون دولار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,345

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، المساعدات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية بنغلاديش الشعبية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتشمل المساعدات 23 جهازاً للتنفس الصــناعي، و1200 كرتون من القفازات الطبية، وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح السفير الدحيلان، أن هذه المساعدات جزء من الهـديـة التي قدمتها المملكة لبنغلاديش بمبلغ مليون دولار أمريكي للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه المسـاعدات إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، لمد يد المساعدة والعون للمتضررين، واستمراراً للعمل الخيري المتواصل لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا، وتأكيداً على العلاقات الأخوية بين البلـدين الشـقيقين.
من جهته عبر وزير الصحة في بنغلاديش الدكتور زاهد مالك عن بالغ الشكر والامتنان المقدم من حكومة بلاده وشعبها لحكومة المملكة قيادة وشعباً على تقديم المساعدات والمسـتلزمات الطبية في هذه الظروف الصـعبة التي تمر بها بلاده جراء انتشار الفيروس وزيادة معدلات الإصـابـة والوفيات.
حضر حفل التسليم، المدير العام لوزارة الصحة الدكتور أبو البشر محمد خورشيد عالم وعدد من المسؤولين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,959
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,876

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة