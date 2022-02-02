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فريق الرابطة يعلن عن نجوم يناير.. "روسو" و"رومارينهو" و"فلاديمير" و"الحربي" الأفضل

من أندية النصر والاتحاد والشباب

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب فريق النصر في حصد جائزة أفضل مدرب، والبرازيلي رومارينهو داسيلفا لاعب فريق الاتحاد أفضل لاعب، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى فريق الفيحاء أفضل حارس، ومتعب الحربي لاعب فريق الشباب كأفضل لاعب واعد، وذلك لشهر يناير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات 14 -15 - 16 - 17 - 18 علماً بأن الجولتين 14 - 15 من شهر ديسمبر قد تم دمجهما مع جائزة شهر يناير.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلًا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فريق الرابطة يعلن عن نجوم يناير.. "روسو" و"رومارينهو" و"فلاديمير" و"الحربي" الأفضل
سبق

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب فريق النصر في حصد جائزة أفضل مدرب، والبرازيلي رومارينهو داسيلفا لاعب فريق الاتحاد أفضل لاعب، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى فريق الفيحاء أفضل حارس، ومتعب الحربي لاعب فريق الشباب كأفضل لاعب واعد، وذلك لشهر يناير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات 14 -15 - 16 - 17 - 18 علماً بأن الجولتين 14 - 15 من شهر ديسمبر قد تم دمجهما مع جائزة شهر يناير.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلًا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا".

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:57 PM

فريق الرابطة يعلن عن نجوم يناير.. "روسو" و"رومارينهو" و"فلاديمير" و"الحربي" الأفضل

من أندية النصر والاتحاد والشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب فريق النصر في حصد جائزة أفضل مدرب، والبرازيلي رومارينهو داسيلفا لاعب فريق الاتحاد أفضل لاعب، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى فريق الفيحاء أفضل حارس، ومتعب الحربي لاعب فريق الشباب كأفضل لاعب واعد، وذلك لشهر يناير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات 14 -15 - 16 - 17 - 18 علماً بأن الجولتين 14 - 15 من شهر ديسمبر قد تم دمجهما مع جائزة شهر يناير.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلًا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا".

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