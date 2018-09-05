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القوات المسلحة تستعد لتنفيذ التمرين السعودي الأمريكي "درع الوقاية 2"

‏يُنفذ بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط مطلع الأسبوع القادم

تستعد القوات المسلحة السعودية، مطلع الأسبوع القادم، لتنفيذ التمرين المختلط "درع الوقاية 2" مع القوات الأمريكية الصديقة بمشاركة من وزارة الصحة والدفاع المدني، الذي سوف يُنفذ في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط .

وفي التفاصيل، يهدف التمرين إلى إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين جميع أفرع القوات المسلحة وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات.

ويأتي التمرين ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع ممثلة بقواتنا المسلحة لتدريب القطاعات العسكرية كافة ضمن الخطة السنوية، التي تهدف أيضًا لدعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وصقل وتأهيل وتبادل الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.


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القوات المسلحة تستعد لتنفيذ التمرين السعودي الأمريكي "درع الوقاية 2"
سبق

تستعد القوات المسلحة السعودية، مطلع الأسبوع القادم، لتنفيذ التمرين المختلط "درع الوقاية 2" مع القوات الأمريكية الصديقة بمشاركة من وزارة الصحة والدفاع المدني، الذي سوف يُنفذ في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط .

وفي التفاصيل، يهدف التمرين إلى إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين جميع أفرع القوات المسلحة وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات.

ويأتي التمرين ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع ممثلة بقواتنا المسلحة لتدريب القطاعات العسكرية كافة ضمن الخطة السنوية، التي تهدف أيضًا لدعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وصقل وتأهيل وتبادل الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.


05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
10:12 PM

القوات المسلحة تستعد لتنفيذ التمرين السعودي الأمريكي "درع الوقاية 2"

‏يُنفذ بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط مطلع الأسبوع القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,599

تستعد القوات المسلحة السعودية، مطلع الأسبوع القادم، لتنفيذ التمرين المختلط "درع الوقاية 2" مع القوات الأمريكية الصديقة بمشاركة من وزارة الصحة والدفاع المدني، الذي سوف يُنفذ في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط .

وفي التفاصيل، يهدف التمرين إلى إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين جميع أفرع القوات المسلحة وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات.

ويأتي التمرين ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع ممثلة بقواتنا المسلحة لتدريب القطاعات العسكرية كافة ضمن الخطة السنوية، التي تهدف أيضًا لدعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وصقل وتأهيل وتبادل الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.


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