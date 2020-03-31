"الإسكان" تفتح باب الترشح لجائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" في دورتها الثالثة

بعنوان "تخطيط وتصميم المجاورة السكنية".. والتقديم حتى نهاية يونيو

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الترشيح لنيل جائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" لدول مجلس التعاون الخليج العربية، في دورتها الثالثة بعنوان "تخطيط وتصميم المجاورة السكنية" وفق معايير وشروط محددة، مبينةً أن آخر موعد لاستلام ملفات الترشيح نهاية شهر يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الأنشطة والأعمال البحثية التي تسهم في تطوير قطاع الإسكان بدول مجلس التعاون، وتشجيع روح المنافسة بين الجامعات والمكاتب الاستشارية والمخططين العمرانيين والمعماريين والمهندسين، وغيرهم من أصحاب التخصصات المختلفة لإعداد المشاريع والبحوث والدراسات التي تساعد في تطوير قطاع الإسكان في ضوء المتغيرات المتعددة.

وأكدت "الإسكان" أن الجائزة ستُمنح لأفضل المشاريع والبحوث والدراسات في مجال الإسكان التي تساهم في تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس وفقاً للمحاور الآتية: الحفاظ على هوية الطابع العمراني الخليجي، الالتزام بتصاميم تراعي الترابط الاجتماعي، أحياء سكنية قائمة على الاستدامة وتراعي جودة الحياة، كفاءة التخطيط بما يتناسب مع السكان- الأفراد، العائلات، ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن قيمة الجائزة للمركز الأول تبلغ 50 ألف ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 30 ألف ريال، والمركز الثالث 20 ألف ريال.

وبينت الوزارة أن الترشح للجائزة يكون لعدة فئات بينها المراكز البحثية ‏والجامعات والمؤسسات والشركات والمكاتب الاستشارية، إضافة للمتخصصين في أي مجال يتعلق بقطاع الإسكان في دول المجلس، لافتةً إلى أن آخر موعد لاستلام ملفات الترشيح هو نهاية شهر يونيو المقبل ‏بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج.

ودعت "الإسكان" الراغبين في المشاركة لإرسال ملفات الترشيح للإدارة العامة للتعاون الدولي بالوزارة على البريد الإلكتروني w.ghashum@housing.gov.sa قبل نهاية الموعد المحدد، حتى يتسنى لها إرسال ملفات الترشيح للأمانة العامة لمجلس التعاون.

كما دعتهم لزيارة الموقع الإلكتروني لأمانة مجلس التعاون ttps://cutt.us/ZtsK3 للحصول على مزيد من الإيضاحات والشروط واللوائح الخاصة بالجائزة واستمارة الترشيح، من خلال اتباع الخطوات الآتية: القائمة، ثم الفعاليات، ثم المسابقات، واختيار إعلان جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان في دورتها الثالثة.