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"ملكية ينبع" تعلن التشغيل الأوَّلي لمشروع تطوير وتوسعة الطريق السريع

يتكون من 3 مسارات لكل اتجاه وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة الكهربائية LED

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن التشغيل الأولي لمشروع تطوير وتوسعة طريق ينبع السريع والذي يربط الطرق السريعة لجدة والمدينة المنورة بالطرق المؤدية لمنطقة تبوك.

ويمتد المشروع الذي نفذه قطاع الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بينبع لـ 32 كيلومترًا تقريبًا ويتكون من ثلاثة مسارات لكل اتجاه وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة الكهربائية LED ويتميز بنظام سياج حماية متكامل على جانبي الطريق.

وتكمن أهمية طريق ينبع السريع في استكماله لمنظومة الطرق التي تربط مدن جنوب وشمال ساحل البحر الأحمر ودوره الحيوي في تسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة ‫ينبع الصناعية وكذلك نقل كثافة الحركة المرورية من طريق الملك عبد العزيز إلى طريق ينبع السريع.

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"ملكية ينبع" تعلن التشغيل الأوَّلي لمشروع تطوير وتوسعة الطريق السريع
سبق

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن التشغيل الأولي لمشروع تطوير وتوسعة طريق ينبع السريع والذي يربط الطرق السريعة لجدة والمدينة المنورة بالطرق المؤدية لمنطقة تبوك.

ويمتد المشروع الذي نفذه قطاع الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بينبع لـ 32 كيلومترًا تقريبًا ويتكون من ثلاثة مسارات لكل اتجاه وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة الكهربائية LED ويتميز بنظام سياج حماية متكامل على جانبي الطريق.

وتكمن أهمية طريق ينبع السريع في استكماله لمنظومة الطرق التي تربط مدن جنوب وشمال ساحل البحر الأحمر ودوره الحيوي في تسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة ‫ينبع الصناعية وكذلك نقل كثافة الحركة المرورية من طريق الملك عبد العزيز إلى طريق ينبع السريع.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:54 PM

"ملكية ينبع" تعلن التشغيل الأوَّلي لمشروع تطوير وتوسعة الطريق السريع

يتكون من 3 مسارات لكل اتجاه وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة الكهربائية LED

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن التشغيل الأولي لمشروع تطوير وتوسعة طريق ينبع السريع والذي يربط الطرق السريعة لجدة والمدينة المنورة بالطرق المؤدية لمنطقة تبوك.

ويمتد المشروع الذي نفذه قطاع الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بينبع لـ 32 كيلومترًا تقريبًا ويتكون من ثلاثة مسارات لكل اتجاه وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة الكهربائية LED ويتميز بنظام سياج حماية متكامل على جانبي الطريق.

وتكمن أهمية طريق ينبع السريع في استكماله لمنظومة الطرق التي تربط مدن جنوب وشمال ساحل البحر الأحمر ودوره الحيوي في تسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة ‫ينبع الصناعية وكذلك نقل كثافة الحركة المرورية من طريق الملك عبد العزيز إلى طريق ينبع السريع.

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