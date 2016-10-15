العميد "الأسمري" يحتفل بتخرج ابنه "ملازمًا"

احتفل العميد المتقاعد سعيد أحمد الأسمري، بتخرج ابنه "منذر" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية.
سبق" تهنئ الملازم "منذر" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق.
احتفل العميد المتقاعد سعيد أحمد الأسمري، بتخرج ابنه "منذر" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية.
سبق" تهنئ الملازم "منذر" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق.
احتفل العميد المتقاعد سعيد أحمد الأسمري، بتخرج ابنه "منذر" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية.
سبق" تهنئ الملازم "منذر" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق.
احتفل العميد المتقاعد سعيد أحمد الأسمري، بتخرج ابنه "منذر" ملازمًا من كلية الملك فهد الأمنية.
سبق" تهنئ الملازم "منذر" بهذه المناسبة، وتتمنى له التوفيق.