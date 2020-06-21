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أهالي الطائف يكرمون المصور "المغربي" تقديرًا لمسيرته التي استمرت 4 عقود

بمسابقة في التصوير تشرف عليها جمعية الثقافة وتبلغ قيمتها ٣٠ ألف ريال

أطلق عددٌ من أهالي الطائف مسابقة تكريمية لأقدم مصور فيها كان قد أمضى ٤٠ عامًا في التصوير الفوتوغرافي، حيث لم يغب المصور صبحي المغربي الذي وافاه القدر قبل عامين عن ذاكرة أبنائها ما دفعهم لتكريمه، تقديرًا لتاريخه الطويل في إبراز الكثير من معالمها الجغرافية والأثرية، ومرافقة مسؤوليها لتوثيق اجتماعاتهم وجولاتهم.

وفي التفاصيل، قال مبارك العدواني القائم على المسابقة، إن هذا أقل ما يقدمه أبناء الطائف الأوفياء لهذا المصوّر على الرغم من رحيله عن الدنيا، لكن مازالوا يحفظون له الأثر الجميل والذاكرة العطرة بعد أن أمضى ٤٠ عامًا، يرفد فيها المواقع والصحف والقنوات بصورة لأبرز جولات المسؤولين وتدشين الكثير من مشروعاتها التنموية، مستطردًا أن المصور صبحي هو أول من صوّر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لحظة وصوله الطائف بعد رحلته المكوكية للفضاء آنذاك.

وأشار العدواني إلى أن المسابقة حظيت بدعم عدد كبير من المبادرين ماليًا ومعنويًا وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو ٣٠ ألف ريال, وتعتمد على عدة محاور يتنافس فيها المصورون لتوثيق معالمها من جديد بهدف إحياء ذاكرة أقدم مصوّر فيها وبث روح التنافس الشريف، وستقوم جمعية الثقافة والفنون بالإشراف عليها، لتحديد أفضل أعمال المصورين المتنافسين.

ومن جهة أخرى، قال المؤرخ عيسى القصير إنه تعرّف على المصور صبحي مغربي قبل أربعة عقود حين تم توظيفه في بلدية الطائف في عهد رئيسها السابق المهندس حسن حجرة وللمصور بصمات كثيرة وهو يرافق المسؤولين عند تدشين العديد من منتزهات الطائف قديمًا وبعد انتهاء عمله في البلدية تم التعاقد معه حتى وافاه الأجل المحتوم، لافتًا إلى أنه يرحمه الله كان من المصورين الأذكياء والحريصين على جودة أعمالهم بكل تفانٍ وإخلاص.

يُذكر أن المغربي وافاه القدر قبل عامين أثناء زيارته لذويه في مصر الشقيقة وتحفظ العديد من استديوهات الطائف القديمة الكثير من زياراته لهم قديمًا عند ذهابه لتحميض الصور المهمة وإرفاقها للمواد الإعلامية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أهالي الطائف يكرمون المصور "المغربي" تقديرًا لمسيرته التي استمرت 4 عقود
سبق

أطلق عددٌ من أهالي الطائف مسابقة تكريمية لأقدم مصور فيها كان قد أمضى ٤٠ عامًا في التصوير الفوتوغرافي، حيث لم يغب المصور صبحي المغربي الذي وافاه القدر قبل عامين عن ذاكرة أبنائها ما دفعهم لتكريمه، تقديرًا لتاريخه الطويل في إبراز الكثير من معالمها الجغرافية والأثرية، ومرافقة مسؤوليها لتوثيق اجتماعاتهم وجولاتهم.

وفي التفاصيل، قال مبارك العدواني القائم على المسابقة، إن هذا أقل ما يقدمه أبناء الطائف الأوفياء لهذا المصوّر على الرغم من رحيله عن الدنيا، لكن مازالوا يحفظون له الأثر الجميل والذاكرة العطرة بعد أن أمضى ٤٠ عامًا، يرفد فيها المواقع والصحف والقنوات بصورة لأبرز جولات المسؤولين وتدشين الكثير من مشروعاتها التنموية، مستطردًا أن المصور صبحي هو أول من صوّر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لحظة وصوله الطائف بعد رحلته المكوكية للفضاء آنذاك.

وأشار العدواني إلى أن المسابقة حظيت بدعم عدد كبير من المبادرين ماليًا ومعنويًا وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو ٣٠ ألف ريال, وتعتمد على عدة محاور يتنافس فيها المصورون لتوثيق معالمها من جديد بهدف إحياء ذاكرة أقدم مصوّر فيها وبث روح التنافس الشريف، وستقوم جمعية الثقافة والفنون بالإشراف عليها، لتحديد أفضل أعمال المصورين المتنافسين.

ومن جهة أخرى، قال المؤرخ عيسى القصير إنه تعرّف على المصور صبحي مغربي قبل أربعة عقود حين تم توظيفه في بلدية الطائف في عهد رئيسها السابق المهندس حسن حجرة وللمصور بصمات كثيرة وهو يرافق المسؤولين عند تدشين العديد من منتزهات الطائف قديمًا وبعد انتهاء عمله في البلدية تم التعاقد معه حتى وافاه الأجل المحتوم، لافتًا إلى أنه يرحمه الله كان من المصورين الأذكياء والحريصين على جودة أعمالهم بكل تفانٍ وإخلاص.

يُذكر أن المغربي وافاه القدر قبل عامين أثناء زيارته لذويه في مصر الشقيقة وتحفظ العديد من استديوهات الطائف القديمة الكثير من زياراته لهم قديمًا عند ذهابه لتحميض الصور المهمة وإرفاقها للمواد الإعلامية.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
09:14 PM

أهالي الطائف يكرمون المصور "المغربي" تقديرًا لمسيرته التي استمرت 4 عقود

بمسابقة في التصوير تشرف عليها جمعية الثقافة وتبلغ قيمتها ٣٠ ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أطلق عددٌ من أهالي الطائف مسابقة تكريمية لأقدم مصور فيها كان قد أمضى ٤٠ عامًا في التصوير الفوتوغرافي، حيث لم يغب المصور صبحي المغربي الذي وافاه القدر قبل عامين عن ذاكرة أبنائها ما دفعهم لتكريمه، تقديرًا لتاريخه الطويل في إبراز الكثير من معالمها الجغرافية والأثرية، ومرافقة مسؤوليها لتوثيق اجتماعاتهم وجولاتهم.

وفي التفاصيل، قال مبارك العدواني القائم على المسابقة، إن هذا أقل ما يقدمه أبناء الطائف الأوفياء لهذا المصوّر على الرغم من رحيله عن الدنيا، لكن مازالوا يحفظون له الأثر الجميل والذاكرة العطرة بعد أن أمضى ٤٠ عامًا، يرفد فيها المواقع والصحف والقنوات بصورة لأبرز جولات المسؤولين وتدشين الكثير من مشروعاتها التنموية، مستطردًا أن المصور صبحي هو أول من صوّر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لحظة وصوله الطائف بعد رحلته المكوكية للفضاء آنذاك.

وأشار العدواني إلى أن المسابقة حظيت بدعم عدد كبير من المبادرين ماليًا ومعنويًا وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو ٣٠ ألف ريال, وتعتمد على عدة محاور يتنافس فيها المصورون لتوثيق معالمها من جديد بهدف إحياء ذاكرة أقدم مصوّر فيها وبث روح التنافس الشريف، وستقوم جمعية الثقافة والفنون بالإشراف عليها، لتحديد أفضل أعمال المصورين المتنافسين.

ومن جهة أخرى، قال المؤرخ عيسى القصير إنه تعرّف على المصور صبحي مغربي قبل أربعة عقود حين تم توظيفه في بلدية الطائف في عهد رئيسها السابق المهندس حسن حجرة وللمصور بصمات كثيرة وهو يرافق المسؤولين عند تدشين العديد من منتزهات الطائف قديمًا وبعد انتهاء عمله في البلدية تم التعاقد معه حتى وافاه الأجل المحتوم، لافتًا إلى أنه يرحمه الله كان من المصورين الأذكياء والحريصين على جودة أعمالهم بكل تفانٍ وإخلاص.

يُذكر أن المغربي وافاه القدر قبل عامين أثناء زيارته لذويه في مصر الشقيقة وتحفظ العديد من استديوهات الطائف القديمة الكثير من زياراته لهم قديمًا عند ذهابه لتحميض الصور المهمة وإرفاقها للمواد الإعلامية.

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