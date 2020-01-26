النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في كأس آسيا: "الأخضر" يحصد جائزة "اللعب النظيف"

أفضل لاعب وحارس "كوريان".. والهداف تايلاندي

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً بجائزة اللعب النظيف في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 التي اختتمت اليوم الأحد في بانكوك.

وخسر الأخضر المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية 0-1 اليوم.

وفاز الكوري الجنوبي وون دو-جاي بجائزة أفضل لاعب، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى الكوري الجنوبي سونغ بوم-كيون.

في المقابل فاز التايلاندي جاروينساك وونغورن بجائزة هداف البطولة، بعدما سجل ثلاثة أهداف، وساهم في تأهل الدولة المضيفة للدور ربع النهائي.

وتساوى "وونغورن" برصيد ثلاثة أهداف مع أربعة لاعبين آخرين بعدد الأهداف، ولكن فوزه بالجائزة جاء نتيجة خوضه العدد الأقل من دقائق اللعب بينهم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في كأس آسيا: "الأخضر" يحصد جائزة "اللعب النظيف"
سبق

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً بجائزة اللعب النظيف في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 التي اختتمت اليوم الأحد في بانكوك.

وخسر الأخضر المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية 0-1 اليوم.

وفاز الكوري الجنوبي وون دو-جاي بجائزة أفضل لاعب، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى الكوري الجنوبي سونغ بوم-كيون.

في المقابل فاز التايلاندي جاروينساك وونغورن بجائزة هداف البطولة، بعدما سجل ثلاثة أهداف، وساهم في تأهل الدولة المضيفة للدور ربع النهائي.

وتساوى "وونغورن" برصيد ثلاثة أهداف مع أربعة لاعبين آخرين بعدد الأهداف، ولكن فوزه بالجائزة جاء نتيجة خوضه العدد الأقل من دقائق اللعب بينهم.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
07:17 PM

في كأس آسيا: "الأخضر" يحصد جائزة "اللعب النظيف"

أفضل لاعب وحارس "كوريان".. والهداف تايلاندي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
698

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً بجائزة اللعب النظيف في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 التي اختتمت اليوم الأحد في بانكوك.

وخسر الأخضر المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية 0-1 اليوم.

وفاز الكوري الجنوبي وون دو-جاي بجائزة أفضل لاعب، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى الكوري الجنوبي سونغ بوم-كيون.

في المقابل فاز التايلاندي جاروينساك وونغورن بجائزة هداف البطولة، بعدما سجل ثلاثة أهداف، وساهم في تأهل الدولة المضيفة للدور ربع النهائي.

وتساوى "وونغورن" برصيد ثلاثة أهداف مع أربعة لاعبين آخرين بعدد الأهداف، ولكن فوزه بالجائزة جاء نتيجة خوضه العدد الأقل من دقائق اللعب بينهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,421
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,199
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,630
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,295

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة