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"تعليم الأفلاج".. 14 قسماً و5 مدارس محصنون بنسبة 100%

كانت الإدارة قد بثّت العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية حول ذلك

حصل 14 قسماً بإدارة تعليم الأفلاج وخمس مدارس على نسبة 100% في تحصين منسوبيها ضد فيروس كورونا.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد بثت العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية؛ لحث منسوبيها على ضرورة أخذ لقاح كورونا؛ تمهيداً لعودة الحياة لطبيعتها، والاستعداد الحضوري لمقاعد الدراسة؛ من خلال نشر أكثر من 20 تغريدة على موقع الإدارة على "تويتر"، وعمل أكثر من 15 تصميم إنفوجرافيك توعوي وتثقيفي، حيث بلغ نسبة 100% بالتحصين ضد فيروس كورونا 14 قسماً و5 مدارس.

ويتطلع المسؤولون بتعليم الأفلاج لضرورة مبادرة باقي منسوبي الأقسام والمدارس بأخذ لقاح فيروس كورونا، وإكمال النسبة العامة للإدارة والمدارس 100%؛ أسوةً بالأقسام والمدارس الأخرى التي حققت النسبة الكاملة.

وكان مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة، قد وجّه في وقت سابق رسالة لكل قادة وقائدات المدارس، أكد خلالها ضرورة حث جميع منسوبي المدارس على أخذ لقاح كورونا؛ وذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية، وضمان سرعة العودة للحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية للطلاب والطالبات، مشيداً في الوقت نفسه بجهود المدارس التي وصل تحصينها إلى 100%؛ داعيًا بقية المدارس لمواصلة الجهود وحث الخطى لإكمال نسبة التحصين في كل المدارس الأخرى.

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"تعليم الأفلاج".. 14 قسماً و5 مدارس محصنون بنسبة 100%
سبق

حصل 14 قسماً بإدارة تعليم الأفلاج وخمس مدارس على نسبة 100% في تحصين منسوبيها ضد فيروس كورونا.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد بثت العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية؛ لحث منسوبيها على ضرورة أخذ لقاح كورونا؛ تمهيداً لعودة الحياة لطبيعتها، والاستعداد الحضوري لمقاعد الدراسة؛ من خلال نشر أكثر من 20 تغريدة على موقع الإدارة على "تويتر"، وعمل أكثر من 15 تصميم إنفوجرافيك توعوي وتثقيفي، حيث بلغ نسبة 100% بالتحصين ضد فيروس كورونا 14 قسماً و5 مدارس.

ويتطلع المسؤولون بتعليم الأفلاج لضرورة مبادرة باقي منسوبي الأقسام والمدارس بأخذ لقاح فيروس كورونا، وإكمال النسبة العامة للإدارة والمدارس 100%؛ أسوةً بالأقسام والمدارس الأخرى التي حققت النسبة الكاملة.

وكان مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة، قد وجّه في وقت سابق رسالة لكل قادة وقائدات المدارس، أكد خلالها ضرورة حث جميع منسوبي المدارس على أخذ لقاح كورونا؛ وذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية، وضمان سرعة العودة للحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية للطلاب والطالبات، مشيداً في الوقت نفسه بجهود المدارس التي وصل تحصينها إلى 100%؛ داعيًا بقية المدارس لمواصلة الجهود وحث الخطى لإكمال نسبة التحصين في كل المدارس الأخرى.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
03:23 PM

"تعليم الأفلاج".. 14 قسماً و5 مدارس محصنون بنسبة 100%

كانت الإدارة قد بثّت العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية حول ذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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حصل 14 قسماً بإدارة تعليم الأفلاج وخمس مدارس على نسبة 100% في تحصين منسوبيها ضد فيروس كورونا.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد بثت العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية؛ لحث منسوبيها على ضرورة أخذ لقاح كورونا؛ تمهيداً لعودة الحياة لطبيعتها، والاستعداد الحضوري لمقاعد الدراسة؛ من خلال نشر أكثر من 20 تغريدة على موقع الإدارة على "تويتر"، وعمل أكثر من 15 تصميم إنفوجرافيك توعوي وتثقيفي، حيث بلغ نسبة 100% بالتحصين ضد فيروس كورونا 14 قسماً و5 مدارس.

ويتطلع المسؤولون بتعليم الأفلاج لضرورة مبادرة باقي منسوبي الأقسام والمدارس بأخذ لقاح فيروس كورونا، وإكمال النسبة العامة للإدارة والمدارس 100%؛ أسوةً بالأقسام والمدارس الأخرى التي حققت النسبة الكاملة.

وكان مدير "تعليم الأفلاج" الدكتور محمد آل مغيرة، قد وجّه في وقت سابق رسالة لكل قادة وقائدات المدارس، أكد خلالها ضرورة حث جميع منسوبي المدارس على أخذ لقاح كورونا؛ وذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية، وضمان سرعة العودة للحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية للطلاب والطالبات، مشيداً في الوقت نفسه بجهود المدارس التي وصل تحصينها إلى 100%؛ داعيًا بقية المدارس لمواصلة الجهود وحث الخطى لإكمال نسبة التحصين في كل المدارس الأخرى.

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