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"بر العارضة" تصرف أكثر من 290 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

لـ630 أسرة ضمن مشروع "السلة الغذائية"

صرفت جمعية "البر" الخيرية في العارضة بجازان، 299850 ريالاً لـ630 أسرة، ضمن مشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية، لشهر جمادى الأولى 1441هـ.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة؛ لما له من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع عدة تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها، والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة مُعدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

وتعطى الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية، لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية، حسب حاجتها.

وشكرت الجمعية جميع الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد، سائلين الله، أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

جمعية البر بالعارضة

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"بر العارضة" تصرف أكثر من 290 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية
سبق

صرفت جمعية "البر" الخيرية في العارضة بجازان، 299850 ريالاً لـ630 أسرة، ضمن مشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية، لشهر جمادى الأولى 1441هـ.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة؛ لما له من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع عدة تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها، والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة مُعدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

وتعطى الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية، لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية، حسب حاجتها.

وشكرت الجمعية جميع الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد، سائلين الله، أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
04:40 PM

"بر العارضة" تصرف أكثر من 290 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

لـ630 أسرة ضمن مشروع "السلة الغذائية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صرفت جمعية "البر" الخيرية في العارضة بجازان، 299850 ريالاً لـ630 أسرة، ضمن مشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية، لشهر جمادى الأولى 1441هـ.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة؛ لما له من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع عدة تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها، والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة مُعدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

وتعطى الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية، لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية، حسب حاجتها.

وشكرت الجمعية جميع الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد، سائلين الله، أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

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