النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية": السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم

محمد العقيل: القرار ينص على أن تكون مدتها متوافقًة مع بروتوكول مدة فتح المساجد

قرَّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السماح بإقامة الكلمات والدروس في المساجد والجوامع بمناطق المملكة بدءاً من تاريخ هذا اليوم 3/ 11/ 1441هـ، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، وبحد أقصى لا تتجاوز عشر دقائق، وفيما يتعلَّق بالدروس فيكون الدرس متوافقاً مع بروتوكول مدة فتح المساجد؛ وذلك بما لا يتجاوز نصف ساعة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لفضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، أكَّد فيه أنَّ الوزارة في تواصل مستمر مع الجهات المعنيَّة؛ وذلك لحرصها على صحة المواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أنَّ قرار السماح بعودة الدروس والمحاضرات في المساجد مشروط بالالتزام بالبرتوكولات الخاصَّة بمدة فتح المساجد وإغلاقها.

وبيَّن الدكتور محمد العقيل أنَّ العمل بحلقات تحفيظ القرآن الكريم ودور التحفيظ النسائية مستمر عبر تقنيات التَّعليم عن بُعد من خلال الوسائل التَّقنية القائمة منذ بداية هذه الأزمة حتى إشعار آخر.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد في ختام تصريحه أنه ينبغي على الجميع الحرص على العمل وفق البرتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عن بلادنا وجميع دول العالم وباء كورونا.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية": السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم
سبق

قرَّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السماح بإقامة الكلمات والدروس في المساجد والجوامع بمناطق المملكة بدءاً من تاريخ هذا اليوم 3/ 11/ 1441هـ، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، وبحد أقصى لا تتجاوز عشر دقائق، وفيما يتعلَّق بالدروس فيكون الدرس متوافقاً مع بروتوكول مدة فتح المساجد؛ وذلك بما لا يتجاوز نصف ساعة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لفضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، أكَّد فيه أنَّ الوزارة في تواصل مستمر مع الجهات المعنيَّة؛ وذلك لحرصها على صحة المواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أنَّ قرار السماح بعودة الدروس والمحاضرات في المساجد مشروط بالالتزام بالبرتوكولات الخاصَّة بمدة فتح المساجد وإغلاقها.

وبيَّن الدكتور محمد العقيل أنَّ العمل بحلقات تحفيظ القرآن الكريم ودور التحفيظ النسائية مستمر عبر تقنيات التَّعليم عن بُعد من خلال الوسائل التَّقنية القائمة منذ بداية هذه الأزمة حتى إشعار آخر.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد في ختام تصريحه أنه ينبغي على الجميع الحرص على العمل وفق البرتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عن بلادنا وجميع دول العالم وباء كورونا.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
02:18 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
03:11 PM

"الشؤون الإسلامية": السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد وجوامع المملكة ابتداءً من اليوم

محمد العقيل: القرار ينص على أن تكون مدتها متوافقًة مع بروتوكول مدة فتح المساجد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
10,811

قرَّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السماح بإقامة الكلمات والدروس في المساجد والجوامع بمناطق المملكة بدءاً من تاريخ هذا اليوم 3/ 11/ 1441هـ، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، وبحد أقصى لا تتجاوز عشر دقائق، وفيما يتعلَّق بالدروس فيكون الدرس متوافقاً مع بروتوكول مدة فتح المساجد؛ وذلك بما لا يتجاوز نصف ساعة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لفضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، أكَّد فيه أنَّ الوزارة في تواصل مستمر مع الجهات المعنيَّة؛ وذلك لحرصها على صحة المواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا، مؤكداً أنَّ قرار السماح بعودة الدروس والمحاضرات في المساجد مشروط بالالتزام بالبرتوكولات الخاصَّة بمدة فتح المساجد وإغلاقها.

وبيَّن الدكتور محمد العقيل أنَّ العمل بحلقات تحفيظ القرآن الكريم ودور التحفيظ النسائية مستمر عبر تقنيات التَّعليم عن بُعد من خلال الوسائل التَّقنية القائمة منذ بداية هذه الأزمة حتى إشعار آخر.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد في ختام تصريحه أنه ينبغي على الجميع الحرص على العمل وفق البرتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عن بلادنا وجميع دول العالم وباء كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,360
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,284
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,153
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,520

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة