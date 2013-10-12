النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرب الرائد يقدم محاضرة للمحاضرين الفنيين ضمن برنامج التعليم المستمر

قدم المدير الفني لنادي الرائد، بيسنيك هاسي، اليوم الجمعة؛ محاضرة فنية للمحاضرين الفنيين، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وجاءت المحاضرة استكمالًا لبرنامج التعليم المستمر لهذا الموسم؛ حيث اشتملت محاورها على الحديث عن العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات.

وتحدث هاسي إلى 28 مدربًا وطنيًّا خلال المحاضرة التي اختتمها بفتح المجال للمشاركين لطرح أسئلتهم الفنية.


ومن جهته قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان؛ شكره وتقديره لرئيس نادي الرائد فهد المطوع، ولإداري الفريق وليد الغنيم، ولمدرب الفريق هاسي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدرب الرائد يقدم محاضرة للمحاضرين الفنيين ضمن برنامج التعليم المستمر
سبق

قدم المدير الفني لنادي الرائد، بيسنيك هاسي، اليوم الجمعة؛ محاضرة فنية للمحاضرين الفنيين، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وجاءت المحاضرة استكمالًا لبرنامج التعليم المستمر لهذا الموسم؛ حيث اشتملت محاورها على الحديث عن العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات.

وتحدث هاسي إلى 28 مدربًا وطنيًّا خلال المحاضرة التي اختتمها بفتح المجال للمشاركين لطرح أسئلتهم الفنية.


ومن جهته قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان؛ شكره وتقديره لرئيس نادي الرائد فهد المطوع، ولإداري الفريق وليد الغنيم، ولمدرب الفريق هاسي.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
09:23 PM

مدرب الرائد يقدم محاضرة للمحاضرين الفنيين ضمن برنامج التعليم المستمر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
131

قدم المدير الفني لنادي الرائد، بيسنيك هاسي، اليوم الجمعة؛ محاضرة فنية للمحاضرين الفنيين، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وجاءت المحاضرة استكمالًا لبرنامج التعليم المستمر لهذا الموسم؛ حيث اشتملت محاورها على الحديث عن العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات.

وتحدث هاسي إلى 28 مدربًا وطنيًّا خلال المحاضرة التي اختتمها بفتح المجال للمشاركين لطرح أسئلتهم الفنية.


ومن جهته قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان؛ شكره وتقديره لرئيس نادي الرائد فهد المطوع، ولإداري الفريق وليد الغنيم، ولمدرب الفريق هاسي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,936
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,685
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,804
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,479

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة