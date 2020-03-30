أوضحت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم أن عدد الوفيات من جراء تفشي فيروس كورونا زاد 812 حالة ووفاة 11591، بعد أن شهد اليومان السابقان انخفاضًا في العدد اليومي للوفيات، غير أن عدد المصابين الجدد زاد 4050 حالة، وهو الأدنى منذ يوم 17 مارس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101739 من 97689 سابقًا. وسُجلت نحو 5217 حالة إصابة جديدة يوم الأحد و 5974 يوم السبت، ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى 14620 بشكل كامل اليوم، مقارنة بعدد 13030 في اليوم السابق، وبلغ عدد الحالات في العناية المركزة 3981 بعد أن كان 3990 حالة.

رغم تراجع الإصابات ..إيطاليا تسجل 812 حالة وفاة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-30 أوضحت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم أن عدد الوفيات من جراء تفشي فيروس كورونا زاد 812 حالة ووفاة 11591، بعد أن شهد اليومان السابقان انخفاضًا في العدد اليومي للوفيات، غير أن عدد المصابين الجدد زاد 4050 حالة، وهو الأدنى منذ يوم 17 مارس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101739 من 97689 سابقًا.



وسُجلت نحو 5217 حالة إصابة جديدة يوم الأحد و 5974 يوم السبت، ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى 14620 بشكل كامل اليوم، مقارنة بعدد 13030 في اليوم السابق، وبلغ عدد الحالات في العناية المركزة 3981 بعد أن كان 3990 حالة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 08:26 PM

اخر تعديل 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 12:29 AM

رغم تراجع الإصابات ..إيطاليا تسجل 812 حالة وفاة جديدة بكورونا هو الأدنى منذ يوم 17 مارس





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أوضحت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم أن عدد الوفيات من جراء تفشي فيروس كورونا زاد 812 حالة ووفاة 11591، بعد أن شهد اليومان السابقان انخفاضًا في العدد اليومي للوفيات، غير أن عدد المصابين الجدد زاد 4050 حالة، وهو الأدنى منذ يوم 17 مارس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101739 من 97689 سابقًا.



وسُجلت نحو 5217 حالة إصابة جديدة يوم الأحد و 5974 يوم السبت، ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى 14620 بشكل كامل اليوم، مقارنة بعدد 13030 في اليوم السابق، وبلغ عدد الحالات في العناية المركزة 3981 بعد أن كان 3990 حالة.