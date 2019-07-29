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10 محاور.. 7720 كادرًا ينفذون خطة وكالة المسجد النبوي

لخدمة قاصدي مسجد النبي الكريم من الحجاج والزائرين هذا العام

يعكف 7720 كادرًا من القوى العاملة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تنفيذ الخطة التشغيلية للوكالة لخدمة قاصدي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحجاج والزائرين خلال موسم الحج هذا العام.

ويقدم منسوبو وكالة شؤون المسجد النبوي من الموظفين والموظفات خدماتِهم في جميع محاور الخطة وتشمل النواحي الخدمية والهندسية والفنية والتقنية, والجوانب الثقافية والإعلامية والاجتماعية, وكذلك المهام الرقابية.
وتتضمن المهام كذلك تنفيذ المبادرات والحملات التوعوية لخدمة المصلين والزائرين وتوعيتهم وإرشادهم في العديد من الجوانب الشرعية والتنظيمية التي تعينهم على أداء مناسكهم بطمأنينة وراحة.

ويعدّ المحور الخدمي أحد أبرز المهام الميدانية التي تضمنتها الخطة التشغيلية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، حيث يتولى المشاركون في تنفيذ أعماله تطهير المسجد النبوي وتجهيز جميع المواقع بما تحتاجه من سجاد وماء زمزم, وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة بأعمال التطهير.

ويشمل المحور الخدمي "نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة, وتقديم أعمال وخدمة الإرشاد, إلى جانب تجهيز حافظات مياه زمزم, وتجهيز حقائب محمولة لتوزيع عبوات زمزم, والإشراف على نظافة المصليات والمرافق التابعة".

ويقوم المكلفون بتنفيذ أعمال المحور الخدمي بفتح أبواب المسجد النبوي وحراستها, وتنظيم حركة الحشود ضمن مبادرة "ممرات سالكة"، من خلال إدارة حركة الحشود أثناء الدخول والخروج والعمل على انسيابية الحركة, وكذلك المحافظة على أمن المسجد النبوي ومرافقه وسلامتهما, والإشراف على مواقف المسجد النبوي.

وتتضمن المهام "تهيئة المصليات لزيادة الطاقة الاستيعابية, والعمل على حراسة المرافق وتشغيلها, والحد من الظواهر السلبية ومعالجتها, إضافةً إلى تخصيص مواقع لنِقَاط الإسعاف وتأمينها بالتجهيزات اللازمة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 محاور.. 7720 كادرًا ينفذون خطة وكالة المسجد النبوي
سبق

يعكف 7720 كادرًا من القوى العاملة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تنفيذ الخطة التشغيلية للوكالة لخدمة قاصدي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحجاج والزائرين خلال موسم الحج هذا العام.

ويقدم منسوبو وكالة شؤون المسجد النبوي من الموظفين والموظفات خدماتِهم في جميع محاور الخطة وتشمل النواحي الخدمية والهندسية والفنية والتقنية, والجوانب الثقافية والإعلامية والاجتماعية, وكذلك المهام الرقابية.
وتتضمن المهام كذلك تنفيذ المبادرات والحملات التوعوية لخدمة المصلين والزائرين وتوعيتهم وإرشادهم في العديد من الجوانب الشرعية والتنظيمية التي تعينهم على أداء مناسكهم بطمأنينة وراحة.

ويعدّ المحور الخدمي أحد أبرز المهام الميدانية التي تضمنتها الخطة التشغيلية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، حيث يتولى المشاركون في تنفيذ أعماله تطهير المسجد النبوي وتجهيز جميع المواقع بما تحتاجه من سجاد وماء زمزم, وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة بأعمال التطهير.

ويشمل المحور الخدمي "نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة, وتقديم أعمال وخدمة الإرشاد, إلى جانب تجهيز حافظات مياه زمزم, وتجهيز حقائب محمولة لتوزيع عبوات زمزم, والإشراف على نظافة المصليات والمرافق التابعة".

ويقوم المكلفون بتنفيذ أعمال المحور الخدمي بفتح أبواب المسجد النبوي وحراستها, وتنظيم حركة الحشود ضمن مبادرة "ممرات سالكة"، من خلال إدارة حركة الحشود أثناء الدخول والخروج والعمل على انسيابية الحركة, وكذلك المحافظة على أمن المسجد النبوي ومرافقه وسلامتهما, والإشراف على مواقف المسجد النبوي.

وتتضمن المهام "تهيئة المصليات لزيادة الطاقة الاستيعابية, والعمل على حراسة المرافق وتشغيلها, والحد من الظواهر السلبية ومعالجتها, إضافةً إلى تخصيص مواقع لنِقَاط الإسعاف وتأمينها بالتجهيزات اللازمة".

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
12:47 PM

10 محاور.. 7720 كادرًا ينفذون خطة وكالة المسجد النبوي

لخدمة قاصدي مسجد النبي الكريم من الحجاج والزائرين هذا العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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يعكف 7720 كادرًا من القوى العاملة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تنفيذ الخطة التشغيلية للوكالة لخدمة قاصدي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحجاج والزائرين خلال موسم الحج هذا العام.

ويقدم منسوبو وكالة شؤون المسجد النبوي من الموظفين والموظفات خدماتِهم في جميع محاور الخطة وتشمل النواحي الخدمية والهندسية والفنية والتقنية, والجوانب الثقافية والإعلامية والاجتماعية, وكذلك المهام الرقابية.
وتتضمن المهام كذلك تنفيذ المبادرات والحملات التوعوية لخدمة المصلين والزائرين وتوعيتهم وإرشادهم في العديد من الجوانب الشرعية والتنظيمية التي تعينهم على أداء مناسكهم بطمأنينة وراحة.

ويعدّ المحور الخدمي أحد أبرز المهام الميدانية التي تضمنتها الخطة التشغيلية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، حيث يتولى المشاركون في تنفيذ أعماله تطهير المسجد النبوي وتجهيز جميع المواقع بما تحتاجه من سجاد وماء زمزم, وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة بأعمال التطهير.

ويشمل المحور الخدمي "نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة, وتقديم أعمال وخدمة الإرشاد, إلى جانب تجهيز حافظات مياه زمزم, وتجهيز حقائب محمولة لتوزيع عبوات زمزم, والإشراف على نظافة المصليات والمرافق التابعة".

ويقوم المكلفون بتنفيذ أعمال المحور الخدمي بفتح أبواب المسجد النبوي وحراستها, وتنظيم حركة الحشود ضمن مبادرة "ممرات سالكة"، من خلال إدارة حركة الحشود أثناء الدخول والخروج والعمل على انسيابية الحركة, وكذلك المحافظة على أمن المسجد النبوي ومرافقه وسلامتهما, والإشراف على مواقف المسجد النبوي.

وتتضمن المهام "تهيئة المصليات لزيادة الطاقة الاستيعابية, والعمل على حراسة المرافق وتشغيلها, والحد من الظواهر السلبية ومعالجتها, إضافةً إلى تخصيص مواقع لنِقَاط الإسعاف وتأمينها بالتجهيزات اللازمة".

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