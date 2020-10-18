109953 إجمالي حالات الإصابة بكورونا في سلطنة عمان

الوفيات 1101 والمتعافون 95624 ونسبة الشفاء 86.9%

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 109953 إصابة، والوفيات 1101 بنسبة 1%، والمتعافون 95624، لتصل نسبة الشفاء إلى 86.9%.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 48، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 518، والمنومين في العناية المركزة إلى 203.