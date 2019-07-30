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"اللهيبي" يعلن انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج بالطائف

بمشاركة 600 كشاف و50 قائداً كشفياً يمثلون 23 إدارة تعليمية

حثّ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الكشافين المشاركين في موسم حج هذا العام، على بذل الجهد وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، وتقديم الصورة المشرفة لأبناء الوطن والتعامل الأمثل مع الحجاج بمختلف جنسياتهم.

جاء ذلك إبان إعلان "اللهيبي"، اليوم، انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج والمقام بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية، الذي يشارك فيه 600 كشاف، بالإضافة إلى نحو 50 قائداً كشفياً يمثلون 23 إدارة تعليمية، حيث كان الكشافون قد أدوا تحية العلم، قبل إعلان افتتاح المعسكر الذي يستمر حتى الخميس القادم.

ورحّب "اللهيبي" بالوفود المشاركة في المعسكر من الإدارات التعليمية، مؤكداً أهمية المعسكر ودوره في تهيئة وتأهيل أفراد الكشافة والقادة الكشفيين علمياً وثقافياً وسلوكياً ومهارياً، وتطوير مستوى أدائهم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما يعزز قيمة الانتماء لوطنهم وتنمية مجتمعهم.

وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على إتاحة الفرصة لتعليم الطائف في استضافة هذا المعسكر وتقديم خدماته للكشافة المشاركين.

وثمّن جهود الإدارة العامة للنشاط الطلابي ممثلةً في إدارة النشاط الكشفي على المتابعة المستمرة لإنجاح المعسكر، ومقدماً كذلك شكره وتقديره للجان العاملة بالمعسكر على ما يقدمون من جهود نوعية ومتميزة للوفود الكشفية من الإدارات التعليمية، متمنياً للمعسكر وللكشافة التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اللهيبي" يعلن انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج بالطائف
سبق

حثّ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الكشافين المشاركين في موسم حج هذا العام، على بذل الجهد وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، وتقديم الصورة المشرفة لأبناء الوطن والتعامل الأمثل مع الحجاج بمختلف جنسياتهم.

جاء ذلك إبان إعلان "اللهيبي"، اليوم، انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج والمقام بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية، الذي يشارك فيه 600 كشاف، بالإضافة إلى نحو 50 قائداً كشفياً يمثلون 23 إدارة تعليمية، حيث كان الكشافون قد أدوا تحية العلم، قبل إعلان افتتاح المعسكر الذي يستمر حتى الخميس القادم.

ورحّب "اللهيبي" بالوفود المشاركة في المعسكر من الإدارات التعليمية، مؤكداً أهمية المعسكر ودوره في تهيئة وتأهيل أفراد الكشافة والقادة الكشفيين علمياً وثقافياً وسلوكياً ومهارياً، وتطوير مستوى أدائهم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما يعزز قيمة الانتماء لوطنهم وتنمية مجتمعهم.

وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على إتاحة الفرصة لتعليم الطائف في استضافة هذا المعسكر وتقديم خدماته للكشافة المشاركين.

وثمّن جهود الإدارة العامة للنشاط الطلابي ممثلةً في إدارة النشاط الكشفي على المتابعة المستمرة لإنجاح المعسكر، ومقدماً كذلك شكره وتقديره للجان العاملة بالمعسكر على ما يقدمون من جهود نوعية ومتميزة للوفود الكشفية من الإدارات التعليمية، متمنياً للمعسكر وللكشافة التوفيق والسداد.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
03:21 PM

"اللهيبي" يعلن انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج بالطائف

بمشاركة 600 كشاف و50 قائداً كشفياً يمثلون 23 إدارة تعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حثّ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الكشافين المشاركين في موسم حج هذا العام، على بذل الجهد وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، وتقديم الصورة المشرفة لأبناء الوطن والتعامل الأمثل مع الحجاج بمختلف جنسياتهم.

جاء ذلك إبان إعلان "اللهيبي"، اليوم، انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج والمقام بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية، الذي يشارك فيه 600 كشاف، بالإضافة إلى نحو 50 قائداً كشفياً يمثلون 23 إدارة تعليمية، حيث كان الكشافون قد أدوا تحية العلم، قبل إعلان افتتاح المعسكر الذي يستمر حتى الخميس القادم.

ورحّب "اللهيبي" بالوفود المشاركة في المعسكر من الإدارات التعليمية، مؤكداً أهمية المعسكر ودوره في تهيئة وتأهيل أفراد الكشافة والقادة الكشفيين علمياً وثقافياً وسلوكياً ومهارياً، وتطوير مستوى أدائهم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما يعزز قيمة الانتماء لوطنهم وتنمية مجتمعهم.

وقدم "اللهيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على إتاحة الفرصة لتعليم الطائف في استضافة هذا المعسكر وتقديم خدماته للكشافة المشاركين.

وثمّن جهود الإدارة العامة للنشاط الطلابي ممثلةً في إدارة النشاط الكشفي على المتابعة المستمرة لإنجاح المعسكر، ومقدماً كذلك شكره وتقديره للجان العاملة بالمعسكر على ما يقدمون من جهود نوعية ومتميزة للوفود الكشفية من الإدارات التعليمية، متمنياً للمعسكر وللكشافة التوفيق والسداد.

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